海巡隊新造船艇抵馬祖 再添海上執法能量

為守護馬祖海域增添戰力，海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸級巡防艇加入馬祖海域巡邏勤務，再添海上執法能量。

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫35噸級巡防艇」第2艘船艇，今日抵達馬祖，由海洋委員會海巡署艦隊副分署長吳金河、中信造船集團副總經理張國仁、馬祖海巡隊組主任許書智及分隊長徐世同完成交船典禮，為馬祖海域勤務再添生力軍。

馬祖海域近來受違法抽砂船、走私船等影響，本艘新型35噸級巡防艇未來將在東引駐地，防堵陸籍快艇進入馬祖海域，嚴防陸船影響海洋資源、破壞漁場、進行海上交易，同時防止疫情入侵，保護人民健康與海域漁業資源永續發展。

新型35噸級巡防艇最高航速達45節，相對約83公里時速，當海上發現可疑目標可立即加速查緝，並裝備射程達60公尺水砲，可增加執法遏阻力，提升取締成效。

馬祖海巡隊表示，未來將持續加強巡邏能量，並搭配沿岸多功能艇改採「一艇巡邏、一艇待命」，必要時採取雙艇巡邏方式，並靈活運用船艇機動性能，採取防範圍堵、強勢取締及從重裁罰等作為，加強驅離、取締越界作業或違法作業船，維護海洋漁業資源，確保國人生命財產安全。