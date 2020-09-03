快訊

【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

許銘春拜會金門縣府 楊鎮浯感謝轉介金門大橋外勞

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
勞動部部長許銘春（左四）今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯（右四），兩人相談甚歡。記者蔡家蓁／攝影
勞動部部長許銘春（左四）今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯（右四），兩人相談甚歡。記者蔡家蓁／攝影

勞動部部長許銘春今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯，許銘春表示，此行還前往金門大橋視察，並聽取工程簡報，了解勞工的權益，她也提及，希望期透過中央與地方的充分配合及合作，可以帶給金門的勞工穩定幸福的生活，地方有什麼需要做的，勞動部都會給予協助。

許銘春今天偕同次長王安邦、職安署署長鄒子廉與勞動關係司司長王厚偉等人，下午4點前往縣府拜會，縣府社會處處長董燊、就業中心主任張哲銓也在場陪同。

許銘春表示，這是她第3次造訪金門，感覺每次來的印象都很好，才會把此次「勞工董事專業知能培訓」辦在金門。她說，這次帶180多人前來，希望可以在上課培訓之餘，大家也能到處走走看看，增加金門的觀光，體驗一下「偽出國」。

楊鎮浯表示，小三通暫停，陸客沒來，就連台灣遊客也卻步，對偏重發展觀光旅遊業的金門影響很大，感謝部長首次將勞工董事的培訓辦在金門，增進金門的觀光；他指出，地區也有部分業者實施減班休息，對一些勞工的家庭經濟也產生影響。楊鎮浯希望疫情緩和以後，勞動部能協助推動振興方案，協助地區業者及勞冬走出困境。

楊鎮浯透露，先前一波多折的金門大橋興建案，當時承包商出包，有將近200位的外籍勞工領不到薪水又失業，這些人整天聚在一起喝酒，讓附近村里相當擔憂治安等問題，好在勞動部後來以專案協助，優先轉介到台灣的各大工程，才平息了這場風波，他也特別表達感謝之意。

勞動部部長許銘春（左）今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯（右），楊鎮浯感謝勞動部平日對勞工權益的多方協助。記者蔡家蓁／攝影
勞動部部長許銘春（左）今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯（右），楊鎮浯感謝勞動部平日對勞工權益的多方協助。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 勞動部 許銘春

延伸閱讀

勞保年改 百萬退休人將少領退休金 橘世代首當其衝

政府挹注勞保 明年撥補220億

新任首長布達 金門縣長期許成為團隊領航者

藍營擬串聯執政縣市推普篩 楊鎮浯：盼中央訂統一標準

相關新聞

許銘春拜會金門縣府 楊鎮浯感謝轉介金門大橋外勞

勞動部部長許銘春今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯，許銘春表示，此行還前往金門大橋視察，並聽取工程簡報，了解勞工的權益，她也...

澄清湖國軍忠靈塔秋祭 緬懷先烈將士犧牲奉獻精神

今天是九三軍人節，為緬懷國軍先烈將士犧牲奉獻精神，國軍第四作戰區今早前往澄清湖國軍忠靈塔舉辦秋祭儀式，第四作戰區指揮官傅...

3萬張園遊券只售出2千張 南高家扶籌募園遊會待援

每兩年為幫助受扶助家庭舉辦一次園遊會的南高雄家扶中心，今年遇到少見的募不到義賣攤位和經費的困窘。中心主任郭淑美表示，今年...

鳳鐵地下化疑強遷民宅 陳姓扺觸戶赴高市府抗爭爆推擠

高雄市政府推動鳳山鐵路地下化整體建設，進行85期市地重劃過程與鳳山火車站鄰近一百多住戶扺觸，其中百餘戶經協商已遷離，僅一...

用愛發掘畢卡索 看見特殊孩子的光

在高雄左營蓮池潭畔百年老店的中外餅舖，8年前開闢庇護工場，提供身心障礙者工作機會，中外餅舖日前舉辦意象繪畫比賽，鼓勵身心...

台灣好行新闢「大鵬灣琉球線」 高鐵左營站直達東港

國旅爆發，距本島船程20多分鐘的屏東小琉球和大鵬灣國家風景區湧入大批遊客，為方便民眾旅遊，鵬管處引進「台灣好行」巴士新闢...

宅經濟夯！萬巒鄉「萬萬購」 在地好物、輕旅行全都有

屏東縣萬巒鄉公所為協助農民農產品行銷，加上電商通路不受新冠肺炎疫情影響，設置「萬萬購」電商平台，將萬巒鄉在地好物推廣給大...

好康在這裡 ／來高雄安心旅遊 飯店送優惠

暑假結束，出遊熱潮稍歇，旅宿品質更好。福華大飯店推出「雙福聯享」住房專案，搭配安心旅遊補助，最優惠可享第二晚零元入住。高...

琉球漁會考績乙 政治顏色不對？

屏東縣政府日前公布各漁會108年度考核成績，琉球區漁會相隔4年再被評乙等，漁會幹部不滿說，信用部績效在全國名列前茅，配合...

擴大查驗豬肉 高雄擬導入科技

美豬、美牛明年元月將開放進口，力挺中央決策的高雄市長陳其邁不只一次表示，高雄會提高十倍量能，嚴格要求落實產地標示及相關稽...

高雄負債3千億 財政局長：目標零舉債

高雄負債達3千億壓力沉重，新任財政局長陳勇勝坦言，債務無法一天翻轉，要循序漸進，致力產業轉型、檢討招標案為何流標，錢要花...

斜槓人生／日做美睫夜調酒 她還做外燴

39歲的黃𤦬屏，喜歡美容、喝酒和做菜，也把喜好變成工作，白天是美睫師，晚上是酒吧調酒師，偶爾還接訂單外送自製餐點，雖然...

熱門新聞

社子島違章工廠全面拆遷 業者哀號：只想有個存活機會

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

桃園新闢台灣好行「東眼山線」 年底前免費暢遊東眼山

雲林兩大醫院大幅增加醫師陣容 看名醫不必往都市跑

七月雲林氣溫4.4度C？ 但滿街都穿熱褲短衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。