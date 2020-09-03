許銘春拜會金門縣府 楊鎮浯感謝轉介金門大橋外勞

勞動部部長許銘春今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯，許銘春表示，此行還前往金門大橋視察，並聽取工程簡報，了解勞工的權益，她也提及，希望期透過中央與地方的充分配合及合作，可以帶給金門的勞工穩定幸福的生活，地方有什麼需要做的，勞動部都會給予協助。

許銘春今天偕同次長王安邦、職安署署長鄒子廉與勞動關係司司長王厚偉等人，下午4點前往縣府拜會，縣府社會處處長董燊、就業中心主任張哲銓也在場陪同。

許銘春表示，這是她第3次造訪金門，感覺每次來的印象都很好，才會把此次「勞工董事專業知能培訓」辦在金門。她說，這次帶180多人前來，希望可以在上課培訓之餘，大家也能到處走走看看，增加金門的觀光，體驗一下「偽出國」。

楊鎮浯表示，小三通暫停，陸客沒來，就連台灣遊客也卻步，對偏重發展觀光旅遊業的金門影響很大，感謝部長首次將勞工董事的培訓辦在金門，增進金門的觀光；他指出，地區也有部分業者實施減班休息，對一些勞工的家庭經濟也產生影響。楊鎮浯希望疫情緩和以後，勞動部能協助推動振興方案，協助地區業者及勞冬走出困境。