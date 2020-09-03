水文化遺產保存 高屏溪水資源研究出書

屏東縣政府針對高屏溪流域相關水資源工程及文化資產進行一項研究調查，將於年底出書。全書解說高屏溪水源開發歷史、及水利工程原理，進一步保存相關水文化遺產。

屏東縣政府水利處今天表示，這項高屏溪流域相關水資源工程及文化資產研究與調查，在民國107年12月委託國立屏東科技大學教授丁澈士完成「高屏溪流域水資源工程及文化資產保存調查計畫」。計畫針對目前工程使用，以及文資保存實際狀況做更深化探討，並收集更多官方、民間文獻與資料，讓高屏溪流域水資源工程及文化資產相關資料更具完整與真實性。

在這項前期基礎下，縣府今年委託國立屏東大學副教授林思玲與丁澈士共同執行「高屏溪流域水資源工程及文化資產出版計畫」，將前期計畫成果進一步梳理成正式出版品。

丁澈士專長地下水資源評估與管理、水文地質生態學、水與文化資產等專業領域，並且長期深耕屏東平原水資源文化資產的保存與調查工作，在水利資源工程專業方面也能提供精確的知識與建議，讓計畫出版書籍在編排上取得更專業指導。

林思玲專長建築學與文化資產保存，多年參與屏東縣文化資產保存實務工作，長期對於屏東二峰圳、屏東力里溪水圳、屏東自來水廠、雲林崁頭厝圳等水資源文化資產有深入研究，也是前期計畫顧問。

前期計畫範圍主要為高屏溪流域，但為跨域加值，將東港溪、林邊溪、力里溪與四重溪等流域中的二峰圳與力里溪水圳納入計畫執行範圍。另外，因鳳山水庫位居在高屏溪流域範圍，就地緣及其利用屬高屏溪流域範圍水利設施，就此考量也將港西攔河堰與鳳山水庫納入計畫執行範圍。

全書將13個案例分四大用水模式介紹。分別為家用及公共給水的高屏溪攔河堰、竹寮取水站；農業用水的龜山圳、舊寮圳、隘寮圳、曹公圳、萬丹圳、二峰圳、力里溪水圳；水力用水的土壠灣發電廠、竹門發電廠；工業用水的港西攔河堰、鳳山水庫。

計畫預計年底出版，解說高屏溪水源的開發歷史及流域的文化資產、及水利工程原理。讓讀者藉由了解高屏溪流域的特性，進一步理解相關水文化遺產的保存價值。

水利處表示，期望藉由全書的出版宣導，提供屏東、高雄各級學校老師、學生與關心水議題的人士參考，增加對水利資源與水文化資產認識，共同參與高屏溪水相關文化資產保存。