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陳其邁第一次以高市長身分出席行政院會 力爭南北平衡

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天第一次以市長身分出席行政院會。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今天第一次以市長身分出席行政院會。圖／高雄市政府提供

高雄市陳其邁今天第一次以高雄市長的身分參加行政院會，行政院長蘇貞昌調侃他坐的距離雖比以前當行政院副院長時遠，但樂見獲得7成選票支持的陳其邁以高市長身分與會。陳其邁則促請中央在南北平衡、區域均衡發展、產業轉型、整體就業環境、治水、交通建設等方面給高雄更多的關注。

陳其邁本來上星期四要參加行政院會，但因高雄遇豪大雨，即改變行程，坐鎮高雄掌握全市水情，也到傳出災情的地區勘災，今天才第一次以市長身分出席行政院會。

陳其邁在臉書表示，今天第一次以市長身分出席行政院會。南北平衡、區域均衡發展，對於南部地區鄉親來講是非常重要，尤其產業轉型，跟整個整體就業的環境，還有包括治水、交通建設，都需要中央能給予更多關注。地方政府的工作，都是市民的生活，有些也許是小事，但其實對國家整體政策的形成來講很重要。

陳表示，今天特地拜託行政院未來對於高雄的這些重大建設，能夠給予支持，也再次對蘇揆跟各部會的所有同仁表達感謝，讓他過去一段時間在行政院有很好學習的機會。

行政院 陳其邁 高雄市

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