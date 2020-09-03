27天團圓飯銘心22年 家扶兒淚眼重逢寄養父母

男子林哲緯22年前因遭到父親家暴被安置在寄養家庭27天，「全家一起吃飯」的溫馨珍藏心裡22年，在屏東家扶中心協助下，林哲緯終於和當年的寄養父母重逢擁抱。

屏東家扶社工督導黃淑玲翻閱泛黃的寄養安置手抄本資料，查詢林哲緯的安置史，發現他在寄養家庭僅安置27天，就由母親接回照顧。短短的寄養安置時間，卻讓他記了22年，想要找回那「寄」憶中的家。

黃淑玲表示，林哲緯在民國87年6月接受屏東家扶寄養安置，當時他8歲，是因為父親家暴獲安置。

家扶社工帶著林哲緯與林媽媽拜訪寄養家庭林瑞群、陳鈺筑夫婦，寄養家庭夫婦7年前從寄養服務退休，兩人擔任寄養家庭20年，共照顧過42名寄養兒少，但因照顧林哲緯時間不到1個月，所以印象不深。

林哲緯也說，印象深刻的是寄養家庭每天都會全家一起吃飯；還記得寄養父母也常帶他們去吃「一魚好幾吃」，甚至曾不小心吃到魚刺卡在喉嚨。

林哲緯和寄養父母擁抱，眼眶泛淚地說，自己從小就一直在單親家庭中長大，唯有在寄養家庭生活的時間，享受到有父母一起陪同的家庭生活，年幼的他，曾想著「為何別人的家庭都有父母在一起，可以每天一起吃飯，為何別人的家庭就是父慈子孝」，所以父母同在及全家一起吃飯的場景，讓他珍藏在心裡。

寄養父母表示，都退休這麼久了，還有人來感謝他們，「揪感心」。

林哲緯媽媽表示，其實早就想要和哲緯一起尋找寄養家庭，但不太敢踏入屏東家扶中心，因為會讓她想起當時家暴情景，直到哲緯長大，也藉著這次南下屏東找朋友機會，才到屏東家扶中心詢問。

她說，因年代已久，一開始沒抱太大希望找到寄養家庭，非常感謝屏東家扶社工的協助，才有機會親自感謝寄養家庭給予的溫暖與疼愛。