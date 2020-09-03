鳳鐵反重劃自救會泣訴迫遷阻路 市府允暫不強拆

中央社 / 高雄3日電

鳳山鐵路地下化反重劃自救會不滿因鐵路地下化工程被納入85期重劃區，今天到高市府拉布條抗議，抗議民眾泣訴市府6年來未盡溝通還迫遷阻路，市府允溝通前不強制執行。

「鳳山鐵路地下化反重劃自救會」的20餘人今天到高市府陳情抗議，訴求「停止鳳鐵錯誤重劃、落實土地正義承諾」，住戶聲淚俱下控訴市府要掠奪人民屋宅、迫遷，公務人員口口聲聲說依法行政，卻坐視公有地閒置，強徵民地開路，過程沒有溝通，更可惡的是讓居民沒有暢通對外交通，揚言市府再迫遷就要抬棺誓死抵抗。

抗議民眾還拿出市長陳其邁曾簽署的「土地正義」承諾，高喊「將我們劃出重劃區」、「陳其邁兌現承諾」等口號。

地政局土地開發處長吳宗明到場說明，陳情人建築物抵觸道路、綠地，依照平均地權條例規定須依法執行拆除，但執行時會多溝通，也盼牴觸戶顧全鳳山地區的發展。強調重劃程序合法，且住戶多次行政救濟也都被駁回。

市府副秘書長王啟川出面接下民眾陳情書，他允諾在溝通前不強拆、會確保居民道路暢通、儘快安排居民和高層對話等。

地政局配合鳳山鐵路地下化辦理將鳳山車站周邊約8公頃土地劃設為車站專用區、道路、廣場及綠地等，並以市地重劃方式整體開發，盼重劃後土地利用可以帶動鳳山區發展。

鐵路地下化 自救會

延伸閱讀

鳳鐵地下化疑強遷民宅 陳姓扺觸戶赴高市府抗爭爆推擠

桃園鐵路地下化核定 市府將成立鐵路地下化推動小組

桃園鐵路地下化 蘇揆：中央負擔786億

桃園鐵路地下化 蘇貞昌：中央扛責負擔786億元

相關新聞

澄清湖國軍忠靈塔秋祭 緬懷先烈將士犧牲奉獻精神

今天是九三軍人節，為緬懷國軍先烈將士犧牲奉獻精神，國軍第四作戰區今早前往澄清湖國軍忠靈塔舉辦秋祭儀式，第四作戰區指揮官傅...

3萬張園遊券只售出2千張 南高家扶籌募園遊會待援

每兩年為幫助受扶助家庭舉辦一次園遊會的南高雄家扶中心，今年遇到少見的募不到義賣攤位和經費的困窘。中心主任郭淑美表示，今年...

鳳鐵地下化疑強遷民宅 陳姓扺觸戶赴高市府抗爭爆推擠

高雄市政府推動鳳山鐵路地下化整體建設，進行85期市地重劃過程與鳳山火車站鄰近一百多住戶扺觸，其中百餘戶經協商已遷離，僅一...

用愛發掘畢卡索 看見特殊孩子的光

在高雄左營蓮池潭畔百年老店的中外餅舖，8年前開闢庇護工場，提供身心障礙者工作機會，中外餅舖日前舉辦意象繪畫比賽，鼓勵身心...

台灣好行新闢「大鵬灣琉球線」 高鐵左營站直達東港

國旅爆發，距本島船程20多分鐘的屏東小琉球和大鵬灣國家風景區湧入大批遊客，為方便民眾旅遊，鵬管處引進「台灣好行」巴士新闢...

宅經濟夯！萬巒鄉「萬萬購」 在地好物、輕旅行全都有

屏東縣萬巒鄉公所為協助農民農產品行銷，加上電商通路不受新冠肺炎疫情影響，設置「萬萬購」電商平台，將萬巒鄉在地好物推廣給大...

好康在這裡 ／來高雄安心旅遊 飯店送優惠

暑假結束，出遊熱潮稍歇，旅宿品質更好。福華大飯店推出「雙福聯享」住房專案，搭配安心旅遊補助，最優惠可享第二晚零元入住。高...

琉球漁會考績乙 政治顏色不對？

屏東縣政府日前公布各漁會108年度考核成績，琉球區漁會相隔4年再被評乙等，漁會幹部不滿說，信用部績效在全國名列前茅，配合...

擴大查驗豬肉 高雄擬導入科技

美豬、美牛明年元月將開放進口，力挺中央決策的高雄市長陳其邁不只一次表示，高雄會提高十倍量能，嚴格要求落實產地標示及相關稽...

高雄負債3千億 財政局長：目標零舉債

高雄負債達3千億壓力沉重，新任財政局長陳勇勝坦言，債務無法一天翻轉，要循序漸進，致力產業轉型、檢討招標案為何流標，錢要花...

斜槓人生／日做美睫夜調酒 她還做外燴

39歲的黃𤦬屏，喜歡美容、喝酒和做菜，也把喜好變成工作，白天是美睫師，晚上是酒吧調酒師，偶爾還接訂單外送自製餐點，雖然...

運輸業人才轉型培訓 高雄所6480人次受惠

疫情對運輸業造成衝擊，不少失業司機參加監理所辦理的駕駛人及從業人員轉型培訓課程，每月最高可領18960元轉型培訓費補助，...

熱門新聞

比南港、內湖更有條件 侯友宜：打造汐止科學園區

疫情衝擊大 花蓮秀林鄉公所將發鄉民2000元現金紓困

「什麼年代了？」找無包商裝水錶 淡水上百戶竟沒水用

緋聞去職 台南前衛生局長陳怡9月起永康奇美看診

社子島違章工廠全面拆遷 業者哀號：只想有個存活機會

台中大里聯合行政中心僅蓋5層樓？ 區長：將重新規劃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。