鳳鐵反重劃自救會泣訴迫遷阻路 市府允暫不強拆
鳳山鐵路地下化反重劃自救會不滿因鐵路地下化工程被納入85期重劃區，今天到高市府拉布條抗議，抗議民眾泣訴市府6年來未盡溝通還迫遷阻路，市府允溝通前不強制執行。
「鳳山鐵路地下化反重劃自救會」的20餘人今天到高市府陳情抗議，訴求「停止鳳鐵錯誤重劃、落實土地正義承諾」，住戶聲淚俱下控訴市府要掠奪人民屋宅、迫遷，公務人員口口聲聲說依法行政，卻坐視公有地閒置，強徵民地開路，過程沒有溝通，更可惡的是讓居民沒有暢通對外交通，揚言市府再迫遷就要抬棺誓死抵抗。
抗議民眾還拿出市長陳其邁曾簽署的「土地正義」承諾，高喊「將我們劃出重劃區」、「陳其邁兌現承諾」等口號。
地政局土地開發處長吳宗明到場說明，陳情人建築物抵觸道路、綠地，依照平均地權條例規定須依法執行拆除，但執行時會多溝通，也盼牴觸戶顧全鳳山地區的發展。強調重劃程序合法，且住戶多次行政救濟也都被駁回。
市府副秘書長王啟川出面接下民眾陳情書，他允諾在溝通前不強拆、會確保居民道路暢通、儘快安排居民和高層對話等。
地政局配合鳳山鐵路地下化辦理將鳳山車站周邊約8公頃土地劃設為車站專用區、道路、廣場及綠地等，並以市地重劃方式整體開發，盼重劃後土地利用可以帶動鳳山區發展。
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