3萬張園遊券只售出2千張 南高家扶籌募園遊會待援

每兩年為幫助受扶助家庭舉辦一次園遊會的南高雄家扶中心，今年遇到少見的募不到義賣攤位和經費的困窘。中心主任郭淑美表示，今年不管是募集義賣攤位或園遊券，都有許多人憂心新冠肺炎疫情，質疑可不可能如期舉辦？另有不少以前曾參與義賣攤位的愛心人士今年經濟情況不佳，無法繼續支持，使得預定11月1日舉辦的「送愛家扶‧滿載幸福」園遊會，到目前只募到了4%的攤位，預定銷售3萬張的園遊券，目前只售出2000張，極待各界愛心人士伸出援手。

南高雄家扶中心今年的「送愛家扶．滿載幸福」園遊會，預計設立200個義賣攤位，籌募500萬元經費，以用做110年和111年推展家庭培力計畫之用，園遊會預定11月1日在捷運鳳山西站南面空地舉辦，但到目前為止，只募集到80個攤位，每張100元的園遊券只賣出2000張。

郭淑美表示，曾經幫助園遊會的企業團體、愛心人士、社團等，今年一聽到11月要辦園遊會，很多人懷疑在疫情仍持續的情況下，11月能如期舉辦嗎？ 萬一他們準備參加，到時候因疫情的關係無法舉辦，準備的物品該怎麼處理？還有部分愛心人士說因疫情的關係，經濟狀況受影響，今年暫時幫不上忙；中心有想到疫情的問題，所以把園遊會提早一個月，但是募集情況依然困窘。

都是103年間開始受到南高雄家扶中心幫助的兩個隔代教養家庭，知道家扶中心今年園遊會募集情況不理想，今天站出來籲請各界愛心人士多幫忙。

住在楠梓的「國峰」阿公和「 秀鑾」阿嬤，已是古稀之年，兒子1年前過世，3名孫女的照顧責任落在他們身上，秀鑾阿嬤多病在身，無法工作，國峰阿公65歲之前曾當過遊覽車司機，目前在園藝店工作，3名孫女最大的才讀高中，因有家扶中心的幫助，孫女的學費、一家人生活壓力才得稍紓緩，讀高中的孫女希望將來當老師，讓祖父母能放下重擔多休息。