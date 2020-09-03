鳳鐵地下化疑強遷民宅 陳姓扺觸戶赴高市府抗爭爆推擠

高雄市政府推動鳳山鐵路地下化整體建設，進行85期市地重劃過程與鳳山火車站鄰近一百多住戶扺觸，其中百餘戶經協商已遷離，僅一戶陳姓人家認為政府涉嫌強拆民宅不符居住正義，今早到高雄市政府陳情，一度爆發推擠衝突，陳家女主人詹麗琴聲淚俱下，指控市府利用和種手段威嚇居民搬遷，為捍衛家園與尊嚴，她寧可死，也不願領取救濟金。

高雄市地政局土地開發處長吳宗明表示，此處都市計畫跟市地重劃都經過行政法院的判讀確立合法，需依法進行重劃作業，陳家扺觸道路綠地部分，按平均地權條例第62條規定比須拆除，後面如何再執行作業，會再做精細的溝通。

這起爭取居住正義抗爭案歷時6年，更歷經陳菊、韓國瑜及陳其邁三任市長，拒絕搬遷的陳文華一家被外界譏為「最後釘子戶」，認為備受欺凌與委曲，今早祖孫三代在台灣土地正義行動聯盟等多個社團代表陪同下再到市府陳情，爭取解決契機。

扺觸戶陳文華說，依據都市計畫第42條規定，公共建設應優先考慮使用公有土地，但這起市地重劃案預計開闢一條連接東西兩側的道路，不使用鐵路地下化騰空後遺下的公有土地，反到利用市地重劃手段，迫遷民宅，企圖徵收土地做為路地，違反土地正義。

他表示，這起土地爭議案近日已遭監察院行文指為違法，但市府多年來執行過程，均宣稱「依法行政」，掩飾強奪人民財產的事實，當地土地一坪現值約100萬，他們家既有土地逾100多坪，卻只能獲賠600萬，差距太大。

陳妻詹麗琴聲淚俱下地說，他們沒有承襲上一代產業，現在的家是夫妻兩胼手胝足辛苦創建，一家三代11人，卻遭高市府強取豪奪，多年來他們被罵是「釘子戶」，常遭人威脅恐嚇，且擋住住家出入口，她感到受辱，多次出面抗爭不是為錢，是為要爭一口氣。