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用愛發掘畢卡索 看見特殊孩子的光
在高雄左營蓮池潭畔百年老店的中外餅舖，8年前開闢庇護工場，提供身心障礙者工作機會，中外餅舖日前舉辦意象繪畫比賽，鼓勵身心障礙者展現繪畫天分，得獎畫作也將呈現在產品包裝，讓更多人看見特殊孩子的光。
在參賽者中脫穎而出的第一名力政文，現年30多歲住屏東，他是自閉、過動孩子，5歲才開口說話，讓父母憂心不已，母親放棄工座全心陪伴孩子投入早療，並發掘繪畫天分。父母給他加倍的愛，鼓勵孩子揮灑興趣與潛能。
力政文參加中外餅舖日前舉辦意象繪畫比賽，得獎作品「龍虎棋祥」構圖完整，繪畫技巧純熟，表現左營地方特色，龍、虎意象以擬人化圖像表現，創意十足，棋餅以將帥對弈趣味呈現，讓人印象深刻。
中外餅舖庇護工場場長張美華說，庇護工場內晉用7名身心障礙孩子，讓他們能展現烘焙等興趣，也培養一技之長。舉辦繪畫比賽，參賽作品來自全台各地，清一色是身心障礙孩子，藉此發掘身心障礙者繪畫天分，除提升畫家自信心外，得獎作品也將用在產品包裝上，讓公益增添意義，讓社會更暖。得獎畫作即日起在門市展出，持續至10月1日。
庇護工場也受到疫情衝擊，但夥伴們仍兢兢業業做好角色。業者為感謝各界以行動支持，消費滿250元加贈棋餅，還可參加摸彩。
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