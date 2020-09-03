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台灣好行新闢「大鵬灣琉球線」 高鐵左營站直達東港

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「台灣好行」巴士新闢高鐵左營站至東港大鵬灣路線，本月1日起營運，每天24班，從高鐵站至大鵬灣約70分鐘，方便外地民眾利用東琉、鵬琉等路線往返東港、大鵬灣和小琉球。記者潘欣中／攝影
「台灣好行」巴士新闢高鐵左營站至東港大鵬灣路線，本月1日起營運，每天24班，從高鐵站至大鵬灣約70分鐘，方便外地民眾利用東琉、鵬琉等路線往返東港、大鵬灣和小琉球。記者潘欣中／攝影

國旅爆發，距本島船程20多分鐘的屏東小琉球大鵬灣國家風景區湧入大批遊客，為方便民眾旅遊，鵬管處引進「台灣好行」巴士新闢高鐵左營站至東港大鵬灣路線，本月1日起營運，每天24班，從高鐵站至大鵬灣約70分鐘，方便外地民眾利用東琉、鵬琉等路線往返東港、大鵬灣和小琉球，也方便東港居民到高雄搭乘高鐵。

鵬管處表示，高鐵左營站出發首站為東港鬧區的東琉線碼頭，行經鎮內客運站、大鵬灣濱灣碼頭站至大鵬灣遊客中心，單趟約70分鐘，東港鎮內往返左營高鐵單程全票120元，大鵬灣端的濱灣碼頭、大鵬灣遊客中心往返左營為153元，每天定時班次往返各12班，約半小時1班。

鵬管處說，濱灣公園站可暢玩整個大鵬灣國家風景區，也可搭乘鵬琉線船班至小琉球，將陸續推出出多款超值旅遊優惠套票與交通聯票，導入電子套票並結合商家行動支付，旅客只要帶著手機就可輕鬆暢遊；9月中旬的「帆船生活節」，業者會推出打7到9折不等通包「食遊購行」的聯票，帶動旅遊熱潮。

鵬管處說，封閉近1年的青洲遊憩區今年6月重新開放，斥資逾4000萬元打造的濱灣公公園候船碼頭，因優美白色蛋形棚頂造型被譽為「小巨蛋」，供鵬琉線和遊湖艇遊客上下船和賞景，夜間點燈並有咖啡連鎖店進駐，未來串流蚵殼島和灣域對岸的主燈巨鮪來富、海之女神等，打造為灣域的新亮點。

另小琉琉暑假湧入大量遊客，外界憂心是否「爆量」，鵬管處長陳煜川說，現有13艘交通船，外加2艘民營，每天有17班定期航班，可依照遊客量加班營運，暑假周六約1萬人、周日約7000人，以當地民宿1萬5000人的容納量，尚未達「爆量」程度，暑假結束後遊客潮會集中在周六日。

「台灣好行」巴士新闢高鐵左營站至東港大鵬灣路線，本月1日起營運，每天24班，從高鐵站至大鵬灣約70分鐘，方便外地民眾利用東琉、鵬琉等路線往返東港、大鵬灣和小琉球。記者潘欣中／攝影
「台灣好行」巴士新闢高鐵左營站至東港大鵬灣路線，本月1日起營運，每天24班，從高鐵站至大鵬灣約70分鐘，方便外地民眾利用東琉、鵬琉等路線往返東港、大鵬灣和小琉球。記者潘欣中／攝影

大鵬灣 小琉球 東港

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