宅經濟夯！萬巒鄉「萬萬購」 在地好物、輕旅行全都有

屏東縣萬巒鄉公所為協助農民農產品行銷，加上電商通路不受新冠肺炎疫情影響，設置「萬萬購」電商平台，將萬巒鄉在地好物推廣給大家，網路平台建置完成，預計最快下周正式開賣，「萬萬購（https://wawago.com.tw）」平台，除有萬巒在地好物，還有萬巒特色主題遊程輕旅行，日後也可在平台直接預約，體驗萬巒鄉主題遊程。

萬巒鄉長林國順說，新冠肺炎疫情影響鄉內企業、店家與小農，公所自立拯救地方經濟產業，鄉公所針對在地商家及小農數據分析普查並搭建網站架設內部系統，規畫有生鮮蔬果、五金、園藝、日常用品、美裝美容等專區。

林國順指出，網站建置歷時半年，目前集合約50名小農，有近500件產品，期望興萬巒好物總銷售目標可達百萬元大關，民眾只要在網路讓動動手指就可以買到萬巒在地特色農產。

廣益青果生產合作社負責人余瑞良說，該社有2個蔬菜班，生產百香果、檸檬、木瓜等產品，採收後透過拍賣市場等銷售，價格常掌握在別人手上，如今有電商平台，銷路更廣，價格更能真實反映在品質，對農民幫助大。

萬巒特用作物產銷第一班班長鍾進謀說，雖已有自身行銷通路，加入鄉公所整合的電商平台，讓更多人品嘗萬巒的咖啡香。

林國順說，與電商合作銷售嘗試，公所建立大數據，知道哪些產品需檢驗方才適合電商行銷，又或產品放在電商行銷上，大眾市場反應特別好，會依據照系統分析大數據調整下個檔期產品行銷，讓萬巒在地好物更能準確抓住消費者購物取向。