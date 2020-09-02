大雨加烈陽屏東木瓜災損 莊瑞雄要求從寬補助

新埤鄉的木瓜種植佔全屏東縣產量的1/4強，8月颱風帶來不少強大雨勢，雨過又烈陽高照，導致木瓜災損嚴重，立委莊瑞雄今天邀農糧署等單位會勘，並要求從寬認定災害補助。

新埤鄉木瓜種植超過180公頃，佔屏東縣1/4強。民進黨立法委員莊瑞雄在接獲農民陳情後，召集農糧署、農改場、縣府及鄉公所相關承辦人員，前往木瓜園現場勘災。

農糧署官員勘災後表示，農民可針對受災嚴重的瓜園提出申請，只要受災面積超過整區所種植面積的20%就可達救助標準。莊瑞雄要求農糧署一定要從寬、從速、從簡，讓瓜農盡快領到救助金，才能趕快進行木瓜復育，讓農民來年能重新豐收。

莊瑞雄說，一進入網室，滿地都是木瓜落果，而且幾乎都已接近收成，個個飽滿、顆顆碩大，農損情形讓他相當震驚。現場木瓜的慘況，很明顯就是天災引起，屏東整個8月受數個颱風的外圍環流影響，不是強降雨就是出大太陽，嬌嫩的木瓜根部，根本受不起這樣的折騰，木瓜愈掉愈多。

木瓜農在現場告訴農改場專家，原本每棵木瓜樹都結實累累，真的不是自己技術不好，但經過幾場大雨和烈陽曝曬，現在都掉在地上了，少許留在樹上的，一摸就掉，也都「嘸效了」，真是血本無歸。