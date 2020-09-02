高市府新版名片 簡約設計質感展現城市新美學
高雄市政府近日推出新版名片，大氣、亮眼且簡約的設計質感，與傳統公務部門的風格截然不同。市府新聞局表示，在高雄改制百年之際，象徵宣示高雄城市美學的再提升。
陳其邁就任市長後，高市府團隊上緊發條，市府新聞局表示，新版名片以「高雄印象」為核心概念，幾乎滿版的「高雄」2字，讓人第一眼便印象深刻，將設計在生活中實踐，藉由設計力為政府單位帶來改變動力。
新聞局說明設計理念。「高雄」2字分別包含2大特色，「高」字背景為高雄港、亞洲新灣區與地標的85大樓，呈現高雄作為現代化國際港灣城市的朝氣蓬勃、迎向世界；「雄」字背景為美濃湖，代表高雄東九區的山城風光，以及客家與原住民族的獨特文化。
新聞局官員說，「高雄」2字與景象的結合，有著將高雄作為市景之窗的用意，讓拿到名片的人，可以在第一時間體會到高雄2大特色的不同美麗。
新版名片由年輕同仁製作，呼應高雄熱情、大度、豪爽的城市性格，並以時下年輕族群流行的簡單、雅緻為視覺訴求。個人資料面僅保留各項必要資料、採中英文並列，以簡單易於閱讀為主，沒有多餘而繁複花樣。此外，為符合使用者習慣，也推出直式與橫式2種方案，供市府員工選擇。
據了解，由於過去公務部門名片，多半給人一種中規中矩形象，卻也因此無法展現特色，難以留下印象，因此高市府趁這次「打狗」更名「高雄」百年之際推出新版名片。
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