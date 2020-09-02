離島運動會聖火抵達 金門包機直飛馬祖參賽

由連江縣、金門縣與澎湖縣聯袂舉辦的離島縣聯合運動會，今年由連江縣作東，聖火今天抵達金門。金門縣組團185人，將由縣長楊鎮浯領軍，以包機方式，從金門直飛馬祖參賽。

離島運動會兩年舉辦一次，由3縣輪流辦理。本屆聖火傳遞昨天在連江縣南竿舉行母火引燃儀式後，聖火傳遞小組搭機到台北再轉機澎湖；今天再從澎湖飛台北轉機金門，中午抵達金門，下午2時到達金門縣政府。

金門縣副縣長黃怡凱自連江縣政府教育處長陳冠人手中接下聖火火炬後，再引燃一一傳給由金寧中小學為主的金門縣代表隊，隨即展開各鄉鎮的聖火傳遞。黃怡凱表示，3個離島一條心，期許離島情充分發揮，一起成長茁壯。

金門縣離島運動會代表團共185人，將由楊鎮浯領軍，搭乘立榮航空包機，直飛馬祖參賽，來回各3班，減少運動員轉機辛勞。

第8屆離島縣運動會合併109年連江運動會18日到20日在南竿登場，陳冠人表示，離島運動會以交流為主、比賽為輔，項目有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松共8項，期盼展現兄弟同心，共創健康島嶼目標。

陳冠人指出，一般綜合賽事較少見的磯釣比賽，特別選在連江縣知名觀光景點、號稱「離島的離島」莒光鄉，以及擁有「馬祖地中海」之稱的芹壁聚落的北竿鄉，增添賽程可看性。磯釣是指在突出水面的岩石或礁石灘上垂釣，也是馬祖特有的運動項目，比賽將以釣得的漁獲數目、重量和時間為計算標準。

離島運動會聖火將在明天返回連江縣，在19日開幕式中登場。大會預訂預訂17日辦理報到及迎賓宴、18日選手之夜。20日閉幕。陳冠人表示，連江縣政府熱誠歡迎金門、澎湖代表隊到馬祖「卡蹓卡蹓（玩）」。