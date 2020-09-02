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不用到沖繩也吃的到！金門水試所積極研發海葡萄料理
有聽過「樹葡萄」，但你聽過「海葡萄」嗎？金門縣水產試驗所養殖「海葡萄」試驗，經嘗試多種養殖方法，已成功建立「海葡萄」人工養殖模式，未來不用到沖繩，在金門就可以吃的到這個特色水產品，水試所最近公開徵求對「海葡萄」料理有興趣的餐廳，要免費提供1公斤給業者，幫助他們開創新菜色、新食譜。
「海葡萄」為海洋中的一種綠色藻類，外型看起來一串串，大小與魚子醬相仿，口感與鮭魚卵相似，色澤半透明翠綠色，因此被譽為「綠色魚子醬」之美稱。 金門縣水試所表示，「海葡萄」主要由海藻多醣、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡，含有DHA、EPA、ARA等珍貴的不飽和脂肪酸；礦物質和維生素含量豐富，是極具特色的美味好食材。
為推廣食用海藻文化，水試所公開徵求想以「海葡萄」研發創意料理、或對海葡萄料理有興趣，經政府立案在金門合法的餐飲業者，該所將免費提供1斤的「海葡萄」，讓業者製作「海葡萄」創意料理，開創新菜色、新食譜。研發後請填寫回饋問卷單乙份，並提供該道菜色料理方式說明、料理食譜、菜色成品照片3-5張，授權水試所行銷推廣等相關活動使用。若未依規定繳交，該所日後將拒絕該業者參與相關活動。
水試所所長楊文璽表示，新鮮的「海葡萄」不易儲存，且海葡萄上會有附生的小型海洋動物實屬正常，料理前請以清水清洗數次，清洗後以冰水冰鎮10-20秒，增加其脆度，口感更佳，清洗後須盡速食用。即日起至9月4日止，接受報名，請洽電水試所082-326408登記報名。參與名額：10名。屆時依實際報名踴躍度，決定是否辦理第二梯次。相關資訊也將刊登於水試所的Facebook「守鱟幸福」粉絲專頁。
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