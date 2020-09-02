台東縣府稽查員未遵守防疫規定 體溫超標稽查托嬰中心

台東縣府社會處1名女稽查員疑未遵守防疫規定，量測體溫38.4度後執意進入一間托嬰中心內稽查，事後卻傳出托嬰中心有小孩陸續出現發燒情形，家長得知後氣得投訴檢舉；雖經檢查為感冒症狀，也無法證明小孩發燒友直接關係，不過，社會處承認疏失，將進行議處。

社會處長陳淑蘭表示，經了解該女稽查員的確沒有按照規定，體溫超標還入內查核，明顯有不當之處，沒有嚴格遵守防疫規範，第一時間已跟托嬰中心道歉，並進行內部檢討改進，對於違規女稽查員將會再進行調查後進行議處。

托嬰中心表示，2名社會處女稽查員上個月20日到托嬰中心查核，托育員依規定對稽查員量額溫，其中一名女稽查員體溫38.4度，量了3次依舊超過38度，按規定不能進入托嬰中心裡，未料，這名女稽查員竟直接入內稽查，還抱過嬰兒餵奶，整整待2小時。

不料，隔兩天後，陸續有1名嬰兒發燒住院觀察，接續4名疑似感冒發高燒，家長向托嬰中心詢問，得知此事氣爆了，雖然不能直接証明跟女稽查員闖入有關連，但是也大罵這種行為不當，向縣民信箱投訴檢舉，要求社會處檢討。