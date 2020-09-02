快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市所辦駕駛及從業人員轉型培訓 近6500人次受惠

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
新冠肺炎疫情對運輸業造成衝擊，不少失業司機選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，領取補助。圖／高市區監理所提供
新冠肺炎疫情對運輸業造成衝擊，不少失業司機選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，領取補助。圖／高市區監理所提供

新冠肺炎疫情對運輸業造成衝擊，不少失業司機選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，每月最高可領政府18960元的轉型培訓費補助。高雄市區監理所辦理運輸業駕駛人轉型培訓補助，至今近6500人次受惠，也已全數撥付完成。

53歲的駕駛員張先生，所屬公司日前因為財務問題無法繼續經營，負責人也不知去向，除了沒有車可以開，也沒辦法由公司提出駕駛人薪資補助申請。因此選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，領取培訓費補助，解燃眉之急。

駕駛人及從業人員轉型培訓課程，參訓人員可申請每人每小時158元、上限120小時，最高可領18960元的轉型培訓費補助。

高雄市區監理所表示，疫情對運輸業傷害甚鉅，許多業者所屬駕駛員都面臨未出車營運的窘境，嚴重影響駕駛員生計，政府所提供的人才轉型培訓補助及各項補貼方案，暫時解決燃眉之急，報名情形非常踴躍。

高雄市區監理所表示，交通部推出的汽車運輸業人才轉型培訓計畫，高市所共核定了63場次，核撥總補助金額約有5660萬元，其中駕駛人轉型培訓費部分約3247萬元，參與培訓人員達6480人次，相關費用已全數撥付完成。

高雄市 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

影／中元普度狗糧上供桌 高市特搜渡「赤腳英雄」

協和電廠轉型燃氣 地方憂衝擊漁業 台電承諾回饋

王丹發起海外憲政運動 盼為中國民主化做準備

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

相關新聞

不用到沖繩也吃的到！金門水試所積極研發海葡萄料理

有聽過「樹葡萄」，但你聽過「海葡萄」嗎？金門縣水產試驗所養殖「海葡萄」試驗，經嘗試多種養殖方法，已成功建立「海葡萄」人工...

高市所辦駕駛及從業人員轉型培訓 近6500人次受惠

新冠肺炎疫情對運輸業造成衝擊，不少失業司機選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，每月最高可領政府18960元的轉型培訓費...

高雄雨災釀農損 多項作物達救助門檻

高雄香瓜等農產日前受豪雨影響，農損擴大，農業局統計至2日上午為止，已造成農損476萬5千元，降雨較為顯著的阿蓮、岡山及路...

路口安全大執法 屏東縣17個「虎口」加強執法

維護路口安全與行人路權，交通部與警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」 9月起開始執行，針對五個取締執法重點，車輛行經未禮...

高雄中華、五福路圓環動線優化 增左轉號誌及專用時相

為提升高雄市前金區中華四路和五福三路口圓環行車及轉向安全，市府交通局正在辦理該路口新設號誌工程及動線優化作業，未來完工後...

金門老兵召集令9月底啟動 3款專屬紀念品搶先曝光

你曾經在金門當過兵嗎？最近可以開始規劃金門的旅程了！由金門縣政府主辦的「金門老兵召集令」活動，將從9月30日開始啟動，今...

小琉球沙灘暗夜驚見豬屍 密不透風防護採檢裝備再出籠

屏東縣小琉球杉福沙灘昨晚驚傳發現豬屍，海巡署第5岸巡隊杉福安檢所趕到現場，遵照海巡署頒訂相關防疫應處作為，穿上密不透風的...

琉球區漁會考核列乙引怒火 幹部怒指政治懲罰要討公道

屏東縣政府日前公布各漁會108年度考核成績，琉球區漁會相隔4年再被評乙等，漁會幹部不滿說，信用部績效在全國名列前茅、配合...

鋼琴家陳瑞斌音樂會 向180年前染疫過世柴可夫斯基致敬

今年是俄羅斯音樂之父柴可夫斯基誕辰180周年紀念，當年是因疫情、傳染病，在醫療缺乏之下過世。鋼琴家陳瑞斌9月16日晚上7...

金門慶軍人節 商家敬軍送吊飾、拌麵

九三軍人節將屆，金門還是保有「軍民一家」的濃厚情誼，創廠40多年的金門宏玻陶瓷廠推出軍人來店就送風獅爺吊飾，還可以玩中秋...

影／高雄女子爬旗尾山摔落8米深邊坡 忠犬救主受重傷

今天傍晚，高雄市旗山區邱姓女子帶著3隻愛犬攀爬旗尾山，半途不慎摔落8米深邊坡，其中一隻最強壯的羅威那衝下邊坡，用身體擋住...

新住民教做菜 餐桌上環遊世界

來自越南、俄羅斯、印尼、柬埔寨、尼泊爾及內蒙古新住民化身廚藝老師，善牧基金會、高雄市社會局開設一系列異國料理課，透過飲食...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

聽過桃園市民運動日嗎？ 當天花10元就能到泳池甩肉

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

中捷綠線南北延伸 路線增9.08公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。