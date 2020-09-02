高市所辦駕駛及從業人員轉型培訓 近6500人次受惠

新冠肺炎疫情對運輸業造成衝擊，不少失業司機選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，每月最高可領政府18960元的轉型培訓費補助。高雄市區監理所辦理運輸業駕駛人轉型培訓補助，至今近6500人次受惠，也已全數撥付完成。

53歲的駕駛員張先生，所屬公司日前因為財務問題無法繼續經營，負責人也不知去向，除了沒有車可以開，也沒辦法由公司提出駕駛人薪資補助申請。因此選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，領取培訓費補助，解燃眉之急。

駕駛人及從業人員轉型培訓課程，參訓人員可申請每人每小時158元、上限120小時，最高可領18960元的轉型培訓費補助。

高雄市區監理所表示，疫情對運輸業傷害甚鉅，許多業者所屬駕駛員都面臨未出車營運的窘境，嚴重影響駕駛員生計，政府所提供的人才轉型培訓補助及各項補貼方案，暫時解決燃眉之急，報名情形非常踴躍。

高雄市區監理所表示，交通部推出的汽車運輸業人才轉型培訓計畫，高市所共核定了63場次，核撥總補助金額約有5660萬元，其中駕駛人轉型培訓費部分約3247萬元，參與培訓人員達6480人次，相關費用已全數撥付完成。