高雄雨災釀農損 多項作物達救助門檻
高雄香瓜等農產日前受豪雨影響，農損擴大，農業局統計至2日上午為止，已造成農損476萬5千元，降雨較為顯著的阿蓮、岡山及路竹等區有部分瓜果類達災情確認門檻，將向中央爭取救助及低利貸款，減輕農民損失。
高雄市農業局依農產業天然災害救助作業要點，今天召集農糧署、改良場組成勘災小組，確認作物災損包括阿蓮區香瓜、食用番茄、扁蒲，及路竹區食用番茄、岡山區香瓜達災害救助門檻。
市長陳其邁日前曾到產地勘查農損，指示農業局加快行政程序，農業局與區公所積極查報，在災情顯現後即加快行政腳步，與改良場、農糧署確認災損，向中央爭取救助及低利貸款。
農業局統計，高雄農作因西南氣流豪雨致災，受損統計已達476萬5千元。若經中央公告，受災農友可在受理期間內持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件向土地所在公所申請。農業局也提醒農友應持續加強田間排水及雨後疫病防治，水災容易有遲發災損，農友要留意疫病防治。
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