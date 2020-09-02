高雄雨災釀農損 多項作物達救助門檻

高雄香瓜等農產日前受豪雨影響，農損擴大，農業局統計至2日上午為止，已造成農損476萬5千元，降雨較為顯著的阿蓮、岡山及路竹等區有部分瓜果類達災情確認門檻，將向中央爭取救助及低利貸款，減輕農民損失。

高雄市農業局依農產業天然災害救助作業要點，今天召集農糧署、改良場組成勘災小組，確認作物災損包括阿蓮區香瓜、食用番茄、扁蒲，及路竹區食用番茄、岡山區香瓜達災害救助門檻。

市長陳其邁日前曾到產地勘查農損，指示農業局加快行政程序，農業局與區公所積極查報，在災情顯現後即加快行政腳步，與改良場、農糧署確認災損，向中央爭取救助及低利貸款。