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高雄中華、五福路圓環動線優化 增左轉號誌及專用時相

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局辦理該路口新設號誌工程及動線優化作業。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局辦理該路口新設號誌工程及動線優化作業。圖／高雄市交通局提供

為提升高雄市前金區中華四路和五福三路口圓環行車及轉向安全，市府交通局正在辦理該路口新設號誌工程及動線優化作業，未來完工後將增加路口左轉號誌及專用時相，以提供左轉車流使用。

高雄市交通局表示，中華四路和五福三路，目前利用進出圓環前後號誌管制該路口車流動線行止，但中華路段與五福路段為高雄市重要南北向與東西向路網主要幹道，因車流量大左轉不易，為優化目前路口交通號誌布設及讓動線行向更清晰，交通局正於該路口進行新設交通號誌及動線優化工程。

道路施工期間，為維護施工場域及用路人行車通行安全，施工路口均實施交通維持措施或暫時性改道管制。工程預計9月中旬完成路口全刨舖作業後，一併重繪路口標線並調整號誌時制內容，提升路口車道標線明辨性與路口行車安全及通行效率。

高雄市

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