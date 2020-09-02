聽新聞
test
0:00 / 0:00
路口安全大執法 屏東縣17個「虎口」加強執法
維護路口安全與行人路權，交通部與警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」 9月起開始執行，針對五個取締執法重點，車輛行經未禮讓行人、車輛轉換未禮讓行人等，屏東縣警局交通隊今公布縣內17個重點路口，也作為這次執法重點，屏東縣警察局長李文章說，「17處路口就是虎口」，取締執法是為了維護用路人安全。
屏東縣警察局長李文章說，根據統計屏東縣警力有6成負責維護交通秩序，9月1日開始針對屏東縣內行人易肇事路口加強執法，將「車不讓人」列為重點取締項目，導正駕駛人正確路權觀念。
李文章說，此次取締執法重點包括，車輛行經未禮讓行人、車輛轉換未禮讓行人、車輛闖紅燈、紅燈右轉撞傷行人；行人部分，行人穿越道路未走行人穿越道、行人沒有依照標示標線。1日違規部分共開罰218件。
李文章說，警局根據一年來車禍統計發現肇事最多的路口，共有17處，作為此次執法重點，提醒民眾「17處路口就是虎口」。
屏東縣行人易肇事路口17處：
屏東市：安心四橫巷、民生東路口；民生路、廣東路口；武愛街、永大路口；仁德路、公園路口；杭州街、公園路口。
九如鄉：九如路二段、東寧路口。
里港鄉： 里港路、里中路口。
東港鎮：中山路、光復路口；朝隆路、新生三路口。
潮州鎮：建基圓環、新生路口；新生路、中山路口。
內埔鄉：壽比路、學府路；廣濟路、光明路口。
枋寮鄉：中山路、中興路口；水底寮台1線、建興路口。
恆春鎮：中正路、天文路口；墾丁路、大灣路口。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言