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老兵召集令又來了 領取仿軍人身分證重溫軍旅

中央社 / 金門縣2日電

金門縣政府再次對老兵發出召集令，邀請曾在金門服役的老兵9月30日到12月15日重返英雄島，領取仿當年「金門軍人身分證明卡」設計的識別證套等多項紀念品，重溫軍旅生涯。

20多年前在金門服役的丁復乾、鐘貫升、陳志璿和黃志光身穿草綠或迷彩軍服，一齊為2020老兵召集令活動造勢。看到縣府觀光處準備3款專屬老兵紀念品好禮，大夥好興奮。黃志光更一一展示手機裡當年的證件照片，對軍旅的懷念全寫在臉上。

這些老兵多數在金東師服役，鐘貫升特別提到，當年部隊移防時，有3件軍服留在民間洗衣店裡，其中兩件已物歸原主，但「張經章」的軍服遲遲等不到主人。丁復乾今天穿上這件軍服，期盼「張經章」能現身。

看到高齡87歲的在地老兵林炳南，5名50歲左右的老兵向他敬禮。來金門旅遊的台灣退休老師也爭相和老兵合影，他們說，金門還在「單打雙不打」的年代時，他們就曾來金門勞軍了。

老兵召集令今年是第3年舉辦。金門副縣長黃怡凱表示，今年推出的3款紀念品有「到金禮」、專屬紀念酒和神祕禮，以「當我們同在一起」做為設計發想，並募得「峰上連」弟兄服役期間的珍貴照片，設計在海報、紀念品及文宣品上，勢必再度勾起老兵懷舊情懷。

「到金禮」是識別證套，內附一張「金門老兵召集令身分證明卡」，這是仿當時「金門軍人身分證明卡」設計，短帶上印製著金門防區14個三角符號，證套烙印軍人5大信念。縣府觀光處表示，老兵在活動期間憑證可享店家優惠，證明卡也可貼在悠遊卡，既實用又別具個人化特色。

專屬紀念酒盒外觀設計，是以軍人行舉手禮剪影拼貼軍旅老照片的主圖騰，加上懷舊軍事標語集錦，構成弟兄同在一起、金門同島一命的革命情感設計意象，呈現老兵在金門服役期間的光榮回憶。

至於神祕禮則是手機長吊帶，吊帶上的圖案是曾經進駐金門的35個師隊徽。

此外，黃怡凱指出，今年計畫將烈嶼西方街逐步打造為戰地專屬特色體驗的一條街，讓弟兄有重回時光的感受。縣府也邀集商家提供老兵優惠方案，要讓老兵返回金門時領取「到金禮」後即可享優惠活動，對弟兄們表達敬意。縣府更計畫邀請將領級老兵在機場為返金老兵填寫「到金禮」的個人資料，增加紀念品的專屬價值。

觀光處提醒，活動從9月30到12月15日，老兵一下飛機可先持在金門服役的證明文件、機票、身分證到在機場老兵活動櫃台領取「到金禮」。若再與3處軍事標語合照，則可持合法旅宿收據及照片到機場，申領紀念酒及神祕禮。今年紀念品限量8000份，送完為止。

老兵 金門

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