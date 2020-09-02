走入歷史現場 屏東全國古蹟日訪牡丹社事件

屏東縣政府今年的全國古蹟日「歷史的現在進行式」活動，將於19日、20日一連兩天，以走讀牡丹社事件及分享會形式，帶領民眾踏遊古蹟、閱讀在地文史。

縣府文化處表示，文化部將今年全國古蹟日主題訂為「遺產教育行動，翻轉與創新」，屏東縣以牡丹社事件再造歷史現場計畫為主軸，19日走讀活動邀請當地文史學者念吉成、高加馨、許聖慧及杜詩豪等人，帶領學員前往石門古戰場、牡丹社事件紀念公園等，探尋牡丹社事件歷史。

20日將由在地資深解說員古英勇導讀「牡丹社」歷史，並邀請「傀儡花」、「獅頭花」小說作者陳耀昌醫師現身分享寫歷史小說過程；另由洪慧懿、陳南、林玟妤分別以繪本、手作的方式帶領大小朋友一起認識牡丹社事件。

此外，文化處於26日、27日辦理「木作榫接工作坊」等2場手作DIY課程，有意參加的民眾9月14日起請上屏東縣政府文化處臉書連結報名。

文化處強調，屏東縣政府每年9月都會配合文化部全國古蹟日，規劃不同主題認識在地文化資產，期透過活動融合地方創生、永續經營理念，讓大家更珍愛「我們的」文化資產。