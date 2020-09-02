金門老兵召集令9月底啟動 3款專屬紀念品搶先曝光

你曾經在金門當過兵嗎？最近可以開始規劃金門的旅程了！由金門縣政府主辦的「金門老兵召集令」活動，將從9月30日開始啟動，今年在金門縣戰地史蹟學會協助下，以「當我們同在一起」作為設計發想，並募得「峰上連」弟兄服役期間的珍貴照片，設計在海報、紀念品及文宣品，將再度勾起老兵懷舊金門軍旅，歡迎老兵重返英雄島。

縣府在今天上午9點於庵前村的民防戰鬥坑道舉辦「老兵召集令發佈會」，邀請金門縣副縣長黃怡凱、觀光處長丁健剛；老兵代表王繼世、丁復乾、陳志璿、鐘貫升等人到場參與，其中，目前在烏坵工作的陳志璿，還特別趕回來參加，力挺這項活動。

高齡87歲的庵前村耆老林炳南聽說有老兵回到村莊來，也來跟他們行禮致敬，老伯伯提起以前軍民一起生活的情景，直說「阿兵哥人真好，感謝阿兵哥！」

神秘禮設計者王繼世表示，縣府每年精心設計的紀念品，已成為老兵必定蒐集的返金戰利品，他說，這次的「到金禮」是識別證套，內附一張「 金門老兵召集令身分證明卡」，這是仿當時「金門軍人身分證明卡」設計，短帶上印製著金門防區14個三角符號；而專屬紀念酒盒外觀設計，是以軍人行舉手禮剪影拼貼軍旅老照片的主圖騰，加上懷舊軍事標語集錦，構成弟兄同在一起、金門同島一命的革命情感設計意象。

至於神祕禮，是手機長吊帶，吊帶上的圖案是曾經進駐金門的35個師隊徽，縣府觀光處特別補上去年漏列的神虎、雄獅、鐵軍、第二士校，並修正揚威部隊及埔光部隊隊徽，據了解，隊徽排列暗藏了訊息，只有老兵看得懂，每個設計細節都要勾起老兵的光榮回憶。

鐘貫升則透露，以前大家常把軍服送給峰上的百姓清洗，後來退伍了，有些人忘了拿走，沒想到金門鄉親竟然把軍服留了快20年，最近聽說他回金門，趕緊交還給他，請他幫忙協尋軍服的主人，他說，其中一位弟兄叫「張經章」，他希望可以找到他，把軍服還給他。