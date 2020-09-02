小琉球沙灘暗夜驚見豬屍 密不透風防護採檢裝備再出籠

屏東縣小琉球杉福沙灘昨晚驚傳發現豬屍，海巡署第5岸巡隊杉福安檢所趕到現場，遵照海巡署頒訂相關防疫應處作為，穿上密不透風的防護衣及防護裝備並拉起封鎖線管制，屏東縣政府動物防疫所人員到場採樣檢體後，豬屍就地焚燒掩埋。

縣府動物防疫所說，面對來勢洶洶的非洲豬瘟，台灣已在第一時間超前佈署，嚴格把關，亞洲已有12個國家淪陷，東亞僅台灣、日本未傳出災情，防檢疫措施不能鬆懈，以維護得來不易的防疫成果。

杉福安檢所昨晚8時許接獲民眾報案稱在杉福沙灘有1豬隻屍體，海巡隊不敢大意，穿著防護衣及防護裝備展開處置，並拉起封鎖線管制現場，同步聯繫縣府動物防疫所派員搭乘第5海巡隊線上巡防艇到場協處，採樣檢體帶回送驗，豬屍就地焚燒掩埋，周自金邊環境也實施消毒，防止病原滋生或擴散可能。