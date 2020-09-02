鋼琴家陳瑞斌音樂會 向180年前染疫過世柴可夫斯基致敬

今年是俄羅斯音樂之父柴可夫斯基誕辰180周年紀念，當年是因疫情、傳染病，在醫療缺乏之下過世。鋼琴家陳瑞斌9月16日晚上7點半在高雄市文化中心至德堂，舉辦「一個偉大藝術家的回憶~陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends音樂會」，演奏柴可夫斯基鋼琴三重奏等名曲，向偉大音樂家致敬。

鋼琴家陳瑞斌常年活躍國際樂壇，致力於音樂文化推廣。他曾獲包括拉赫曼尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、雅典、維也納、西班牙、義大利等國際18項世界鋼琴比賽大獎，20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，受邀至世界各地演出。

陳瑞斌表示，柴可夫斯基在創作上突破傳統的形式，更自由地表達自我情感意識，因而在音樂創作深具著強烈的真摯情感。這次音樂會選擇大眾熟悉且具有挑戰性的著名鋼琴三重奏名曲，也是這一、兩世紀以來全世界最經典的代表作品，如帕海貝爾 {卡農} 、 舒伯特 {小夜曲} 、 布拉姆斯 {匈牙利舞曲 N0.6 } 及柴可夫斯基A小調鋼琴三重奏《一個偉大藝術家的回憶》作品50。