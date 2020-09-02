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鋼琴家陳瑞斌音樂會 向180年前染疫過世柴可夫斯基致敬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
鋼琴家陳瑞斌9月16日在高雄市文化中心至德堂，舉辦「一個偉大藝術家的回憶~陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends音樂會」，演奏柴可夫斯基鋼琴三重奏等名曲，向偉大音樂家致敬。圖／綺想室內樂團提供
鋼琴家陳瑞斌9月16日在高雄市文化中心至德堂，舉辦「一個偉大藝術家的回憶~陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends音樂會」，演奏柴可夫斯基鋼琴三重奏等名曲，向偉大音樂家致敬。圖／綺想室內樂團提供

今年是俄羅斯音樂之父柴可夫斯基誕辰180周年紀念，當年是因疫情、傳染病，在醫療缺乏之下過世。鋼琴家陳瑞斌9月16日晚上7點半在高雄市文化中心至德堂，舉辦「一個偉大藝術家的回憶~陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends音樂會」，演奏柴可夫斯基鋼琴三重奏等名曲，向偉大音樂家致敬。

鋼琴家陳瑞斌常年活躍國際樂壇，致力於音樂文化推廣。他曾獲包括拉赫曼尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、雅典、維也納、西班牙、義大利等國際18項世界鋼琴比賽大獎，20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，受邀至世界各地演出。

陳瑞斌表示，柴可夫斯基在創作上突破傳統的形式，更自由地表達自我情感意識，因而在音樂創作深具著強烈的真摯情感。這次音樂會選擇大眾熟悉且具有挑戰性的著名鋼琴三重奏名曲，也是這一、兩世紀以來全世界最經典的代表作品，如帕海貝爾 {卡農} 、 舒伯特 {小夜曲} 、 布拉姆斯 {匈牙利舞曲 N0.6 } 及柴可夫斯基A小調鋼琴三重奏《一個偉大藝術家的回憶》作品50。

柴可夫斯基當年是因傳染病在醫療缺乏之下過逝，但在過世前，因失去偉大的藝術家朋友還寫下了這首名曲，此曲展現了柴可夫斯基優美旋律的專長，以及多愁善感獨特的音樂風格與特質， 鋼琴聲部的表現非常吃重， 演奏技巧也是柴可夫斯基所有鋼琴作品中最難征服及旋律最優美浪漫的一首樂曲。陳瑞斌及音樂家們將以鋼琴三重奏演奏方式展現不同音樂風貌。購票可洽年代售票07-2256360。

鋼琴家陳瑞斌9月16日在高雄市文化中心至德堂，舉辦「一個偉大藝術家的回憶~陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends音樂會」，演奏柴可夫斯基鋼琴三重奏等名曲，向偉大音樂家致敬。圖／綺想室內樂團提供
鋼琴家陳瑞斌9月16日在高雄市文化中心至德堂，舉辦「一個偉大藝術家的回憶~陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends音樂會」，演奏柴可夫斯基鋼琴三重奏等名曲，向偉大音樂家致敬。圖／綺想室內樂團提供

藝術家 音樂會 傳染病

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