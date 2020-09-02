琉球區漁會考核列乙引怒火 幹部怒指政治懲罰要討公道

屏東縣政府日前公布各漁會108年度考核成績，琉球區漁會相隔4年再被評乙等，漁會幹部不滿說，信用部績效在全國名列前茅、配合中央辦理推廣各項業務、推廣部在各地辦的漁產品展售會，亮眼成績有目共睹，質疑考評不公，甚至有人指是「政治顏色不對」的懲罰；屏東縣政府海洋及漁業事務管理所說，漁會有異議可在時限內申請複評，由公正專業人士複查，不必有太多聯想。

「又來了！」琉球區漁會總幹事蔡寶興說，漁會信用部的存放比、逾放比都符合標準，且是少數有能力承辦其他漁會代轉業務金融的漁會，績效在全國25個漁會排名前3名，推廣股也常獲獎，配合中央辦理各項業務，漁產品行銷展售辦得有聲有色，持續為漁民權益發聲，過去都拿甲等，104年度縣府考核打乙，申請複評後改甲，沒想到相隔4年再度重演。

「如果做的差，被打乙沒話說，就怕刻意的人為操作打壓漁會，要申請複評討公道！」他說，考乙對努力工作的漁會幹部和員工是很大的打擊，針對評分一事，除向縣府申請複評外，還要和律師討論行文監察院請求調查是否瀆職、是否私下有人為操作，並調出全縣各漁會的評比資料，調查考核是否公平客觀。

琉球區漁會1名幹部說，蔡寶興是鐵桿藍，與曾任國民黨秘書長、新北、高雄市副市長的李四川有姻親關係，對執政黨的漁業政策敢怒敢言；在民進黨主政的屏東縣，本屆縣長選舉琉球鄉是唯一藍勝綠的平地選區，縣府今年5月規畫在白砂漁港興建浮動碼頭，引發漁民不滿駕船圍港抗議「不該重觀光輕漁業」，蔡也為漁民發聲，從政治來看，考乙不意外。

屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉今天說，漁會考評依據漁會考核辦法辦理，考核是做全面性評比，包括漁會的人事管理、財務管理和業務推動都列入評分，由審查評定小組審議決定，漁會如對結果有異議，可申請複評。