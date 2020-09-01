影／高雄女子爬旗尾山摔落8米深邊坡 忠犬救主受重傷

今天傍晚，高雄市旗山區邱姓女子帶著3隻愛犬攀爬旗尾山，半途不慎摔落8米深邊坡，其中一隻最強壯的羅威那衝下邊坡，用身體擋住女主人下墜速度，最後女主人只受輕傷，護主忠犬傷勢嚴重無法動彈，邱女打電話呼叫家人到場救援仍無法爬上邊坡，最後2人向消防隊求助，晚間9點多終於順利脫困，急將愛犬送醫急救。

旗尾山海拔318公尺高，高度不高路徑卻相當陡峭。今天傍晚，36歲邱姓女子帶著2隻彼特犬與1隻羅威那爬山，邱女從第三登山口行走台階直上涼亭，半途不慎摔落8米深邊坡，身旁的羅威那衝下山擋在女主人前面，人犬受困邊坡無法脫困。

邱女第一時間先打電話給姊姊求救，不料姊姊抵達現場仍無法順利將1人1狗救起，直至晚上7點11分報案求救，旗山消防分隊出動7車16人及義消2人前往救援。