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影／高雄女子爬旗尾山摔落8米深邊坡 忠犬救主受重傷
今天傍晚，高雄市旗山區邱姓女子帶著3隻愛犬攀爬旗尾山，半途不慎摔落8米深邊坡，其中一隻最強壯的羅威那衝下邊坡，用身體擋住女主人下墜速度，最後女主人只受輕傷，護主忠犬傷勢嚴重無法動彈，邱女打電話呼叫家人到場救援仍無法爬上邊坡，最後2人向消防隊求助，晚間9點多終於順利脫困，急將愛犬送醫急救。
旗尾山海拔318公尺高，高度不高路徑卻相當陡峭。今天傍晚，36歲邱姓女子帶著2隻彼特犬與1隻羅威那爬山，邱女從第三登山口行走台階直上涼亭，半途不慎摔落8米深邊坡，身旁的羅威那衝下山擋在女主人前面，人犬受困邊坡無法脫困。
邱女第一時間先打電話給姊姊求救，不料姊姊抵達現場仍無法順利將1人1狗救起，直至晚上7點11分報案求救，旗山消防分隊出動7車16人及義消2人前往救援。
中隊長朱敏誠指出，邱女摔落的邊坡陡峭又濕滑，加上受傷的羅威那重達40公斤，最後用吊繩才成功將人與狗救下山，邱女手腳有輕微擦傷，但她的愛犬傷勢卻相當嚴重，邱家姊妹急著將愛犬送醫，拒絕消防人員送往醫院檢查傷口。
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