金馬澎離島3縣聯運會 聖火傳抵澎湖

2020金馬澎離島縣聯合運動會，18日在連江縣登場，離島聖火今天經過2次空運，傍晚抵達澎湖，展開全島傳遞，澎湖將籌組近200人前往參賽。

縣府教育處表示，每2年1次的離島運動會，今年輪由連江縣主辦，將在18日起一連舉行3天，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲將率隊，包括隊職員選手等近200人與會，將在澎湖縣運後，以包機方式前往。

金馬澎聯合運動會聖火今天下午從馬祖南竿、台北2次空運後再傳抵澎湖，在國定古蹟天后宮由連江縣教育處長陳冠人將聖火交給澎縣府教育處長蘇啟昌接著展開傳遞，再由副縣長胡流宗引燃在縣府前廣場聖火台，明天將轉赴金門繼續傳遞。

縣府表示，澎湖今年共參加有籃、羽、桌、網、木、慢速壘球等和半程馬拉松賽，另外「磯釣賽」更是首次納入賽事，將在有馬祖地中海之稱的北竿「芹壁聚落」舉行，更增添賽事多元性。

縣府表示，金馬澎離島3縣聯合運動會，除了進行運動賽事外，還將進行觀光交流，一睹馬祖奇景「藍眼淚」。