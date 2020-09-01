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影／向阿兵哥致敬！金門店家推軍人節送好禮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門宏玻陶瓷推九三敬軍活動，只要來店就送一尊風獅爺吊飾，還可以參加中秋博餅，最大獎是「金門之熊」紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
金門宏玻陶瓷推九三敬軍活動，只要來店就送一尊風獅爺吊飾，還可以參加中秋博餅，最大獎是「金門之熊」紀念酒。記者蔡家蓁／攝影

金門早期有十萬大軍，軍民一家的濃厚情誼，至今仍讓人記憶深刻。為了感念軍人長期的犧牲奉獻，金門宏玻陶瓷廠從9月1日到5日推出敬軍活動，只要是具有軍人身分，來店就送一尊風獅爺吊飾，還可以參加中秋博餅遊戲，最大獎可贏得市價2500元的神秘禮物；此外，一來順企業則送軍人「招牌拌麵」一包，讓軍人感受到在金門當兵的「小確幸」。

金門宏玻陶瓷老闆顏少棠表示，他日前在整理倉庫的庫存品，意外可以發現自1978年創廠後，不下百種來自各部隊所訂製的商品，當中有班超、虎軍、誠實、砲兵、戰車、海龍、後指部、烏坵指揮部等部隊訂製的杯盤等，讓他深深覺得長期以來部隊的訂單一直是宏玻的重要支柱，也是延續金門陶瓷特色的一項元素。

他說，「宏玻陶瓷」創廠至今已經42年了，算是見證金門部隊從極盛到縮減，顏少棠舉例，像最早有金東師後來成了金東旅，與金東守備隊，國軍不斷的縮編，從店裡的商品可以窺見端倪；他強調，駐軍真的給予地區商家很大的支持。

為了感謝軍人，顏少棠特別舉辦這項敬軍活動，從9月1日到5日只要是具有軍人身分，或是穿軍服，來店就送一尊「風獅爺吊飾」，他說，從寬認定，先到先選，送完為止，只想誠心的向軍人說一聲「感謝你」!

除了大方送風獅爺紀念品，店裡也免費讓軍人體驗中秋博餅，只要博到狀元，就送一尊大型的「闔家平安風獅爺」，博到「狀元插金花」，另送市價約2500元的「金門之熊」主題紀念酒。

此外，一來順企業也感念軍人對國家的犧牲奉獻，只要在9月3日軍人節當天，阿兵哥憑軍人證到金城與金湖的門市，就免費送市價約65元的「招牌拌麵」一包，向軍人們賀節。

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金門宏玻陶瓷推敬軍活動，只要來店就送一尊風獅爺吊飾，還可以參加中秋博餅，最大獎是「金門之熊」紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
金門宏玻陶瓷推敬軍活動，只要來店就送一尊風獅爺吊飾，還可以參加中秋博餅，最大獎是「金門之熊」紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
九三軍人節向阿兵哥致敬！金門的宏玻陶瓷推敬軍活動，只要來店就送一尊風獅爺吊飾，還可以參加中秋博餅。記者蔡家蓁／攝影
九三軍人節向阿兵哥致敬！金門的宏玻陶瓷推敬軍活動，只要來店就送一尊風獅爺吊飾，還可以參加中秋博餅。記者蔡家蓁／攝影

軍人節 金門 風獅爺

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