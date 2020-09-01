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發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主
近年台灣地區因外來入侵種美洲綠鬣蜥族群快速擴張，對農作、護岸、生態造成嚴重影響，金門縣府今天傍晚表示，有接獲通報，在金湖營區附近發現綠鬣蜥，疑似因受驚嚇自行斷尾求生，經建設處及金門縣野生動物救援暨保育協會初步檢驗，並無明顯外傷，研判應是有人飼養的逃逸寵物，失主可與縣府農林科洽詢。
金門縣建設處表示，這隻迷途的綠鬣蜥為雌性亞成體，全長至斷尾處約50公分（前吻至尾肛約30公分）、體重1.19公斤；美洲綠鬣蜥（Iguana iguana）原產於中南美洲，屬於大型蜥蜴，每胎可產20至70顆卵，因在台灣沒有天敵，氣候環境適合，便可在野外快速建立族群。
綠鬣蜥會入侵台灣主要是因民眾棄養，因其外型奇特、類似「酷斯拉」，性情溫和容易飼養，受到寵物市場歡迎，但大多民眾購買時未評估其體型可長到2公尺長，多在飼養一段時間後便棄之野外。
林務局在109年8月20日公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」2項規定，將人工飼養、繁殖之野生動物予以納管，計86物種。
建設處處長文水成也提醒民眾，飼養綠鬣蜥、食蛇龜等野生動物，自9月1日起至11月3 0日前，應向所在地之各直轄市、縣（市）政府辦理登記。飼主應於公告3個月內、即11月30日前，向所在地方政府辦理登記，才可繼續飼養；此外，除非經主管機關同意，不得再行繁殖，逾期未登記或違規繁殖者，可處1萬至6萬元罰鍰，並可沒入飼養動物；另人工飼養繁殖的野生動物個體適用野保法相關規定，無論輸出入、買賣、陳列展示，均應依法申請同意。
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