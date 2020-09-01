發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

近年台灣地區因外來入侵種美洲綠鬣蜥族群快速擴張，對農作、護岸、生態造成嚴重影響，金門縣府今天傍晚表示，有接獲通報，在金湖營區附近發現綠鬣蜥，疑似因受驚嚇自行斷尾求生，經建設處及金門縣野生動物救援暨保育協會初步檢驗，並無明顯外傷，研判應是有人飼養的逃逸寵物，失主可與縣府農林科洽詢。

金門縣建設處表示，這隻迷途的綠鬣蜥為雌性亞成體，全長至斷尾處約50公分（前吻至尾肛約30公分）、體重1.19公斤；美洲綠鬣蜥（Iguana iguana）原產於中南美洲，屬於大型蜥蜴，每胎可產20至70顆卵，因在台灣沒有天敵，氣候環境適合，便可在野外快速建立族群。

綠鬣蜥會入侵台灣主要是因民眾棄養，因其外型奇特、類似「酷斯拉」，性情溫和容易飼養，受到寵物市場歡迎，但大多民眾購買時未評估其體型可長到2公尺長，多在飼養一段時間後便棄之野外。

林務局在109年8月20日公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」2項規定，將人工飼養、繁殖之野生動物予以納管，計86物種。