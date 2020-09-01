花火節攬客 澎湖8月入境人次近30萬創新高

海上花火節成為澎湖暑期觀光市場最強攬客話題。依縣府今天公布數據，7月入境旅客達29萬125人；8月再創新高，達29萬9544人，較去年同期成長近9成，澎湖觀光市場一路長紅。

今年國際觀光市場受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，遊客轉向國旅市場，澎湖成為熱門首選，再搭上澎湖國際海上花火節延期至7月6日開幕，成為澎湖暑期觀光市場最強攬客話題。

依縣府旅遊處今天公布統計，澎湖8月份入境人數達29萬9544人，其中空運21萬6489人、海運8萬3055人，平均每日入境人數9663人，創下歷年單月新高紀錄。相較去年同期的15萬8158人（空運12萬3353人、海運3萬4805），成長89.49%。

旅遊處表示，今年民眾瘋國旅，澎湖防疫得當，再有花火節、安心旅遊以及暑假加持，入境旅客人次節節攀升，不僅替地方帶來可觀經濟效益，為澎湖觀光市場爭取高度媒體曝光，打響澎湖觀光知名度。8月下旬雖然進入農曆七月，傳統習俗影響部分遊客出遊意願，但澎湖觀光聲量依然居高不下，讓8月入境人數再創歷史新高。

花火節將於9月3日閉幕，但縣府也保證澎湖觀光全年不打烊，9月7日即將開跑第一屆「澎湖國際風箏節」，自7日至13日在湖西龍門後灣沙灘粉墨登場，現場以中大型風箏放飛妝點澎湖蔚藍的天空，特技風箏花式表演讓靜謐的龍門後灣沙灘成為今年秋冬網美打卡最佳場景。

接著9月中旬2020經典小鎮虎井啟航，縣府以島嶼故事的概念，重新為虎井打造新的文旅地圖，也將製作自助旅行包和文創明信片送給到訪虎井的旅客。9月29日情定澎湖灣即將在林投沙灘辦理沙灘婚禮並施放999秒煙火，邀請知名藝人朱海君和LIVE樂團演出，陪遊客渡過一場浪漫夏末夜。