快訊

被政治耽誤的廣告人：李登輝的分身 他寫下「戒急用忍」

撐不住！勞動部：7月大量解僱人數增加 這3家企業最多

花火節攬客 澎湖8月入境人次近30萬創新高

中央社 / 澎湖1日電

海上花火節成為澎湖暑期觀光市場最強攬客話題。依縣府今天公布數據，7月入境旅客達29萬125人；8月再創新高，達29萬9544人，較去年同期成長近9成，澎湖觀光市場一路長紅。

今年國際觀光市場受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，遊客轉向國旅市場，澎湖成為熱門首選，再搭上澎湖國際海上花火節延期至7月6日開幕，成為澎湖暑期觀光市場最強攬客話題。

依縣府旅遊處今天公布統計，澎湖8月份入境人數達29萬9544人，其中空運21萬6489人、海運8萬3055人，平均每日入境人數9663人，創下歷年單月新高紀錄。相較去年同期的15萬8158人（空運12萬3353人、海運3萬4805），成長89.49%。

旅遊處表示，今年民眾瘋國旅，澎湖防疫得當，再有花火節、安心旅遊以及暑假加持，入境旅客人次節節攀升，不僅替地方帶來可觀經濟效益，為澎湖觀光市場爭取高度媒體曝光，打響澎湖觀光知名度。8月下旬雖然進入農曆七月，傳統習俗影響部分遊客出遊意願，但澎湖觀光聲量依然居高不下，讓8月入境人數再創歷史新高。

花火節將於9月3日閉幕，但縣府也保證澎湖觀光全年不打烊，9月7日即將開跑第一屆「澎湖國際風箏節」，自7日至13日在湖西龍門後灣沙灘粉墨登場，現場以中大型風箏放飛妝點澎湖蔚藍的天空，特技風箏花式表演讓靜謐的龍門後灣沙灘成為今年秋冬網美打卡最佳場景。

接著9月中旬2020經典小鎮虎井啟航，縣府以島嶼故事的概念，重新為虎井打造新的文旅地圖，也將製作自助旅行包和文創明信片送給到訪虎井的旅客。9月29日情定澎湖灣即將在林投沙灘辦理沙灘婚禮並施放999秒煙火，邀請知名藝人朱海君和LIVE樂團演出，陪遊客渡過一場浪漫夏末夜。

澎湖 花火節 沙灘

延伸閱讀

日本放寬管制 台灣等5國長期居留者8日起可入境

相互放寬境管首例！日本宣布下周將開放我商務人士入境

陸要求三類高風險入境航班 客座率不得高於75%

影／澎湖馬公觀音亭溺水案 30歲年輕男無生命跡象

相關新聞

澄清湖開園一甲子 「澂清樓」是對外保密的蔣公行館

高雄澄清湖從日據時期開始供應工業用水，今天慶祝開園一甲子，人文故事豐富。自來水公司七區管理處指出，「富國島」原是湖中孤島...

這條路鋪得「很有水準」！台26線墾丁南灣段舒適度超讚

省道台26線墾丁南灣石牛溪段去年因風災邊坡嚴重崩塌重建，公路總局第3區養護工程處一併解決流經路底的地下水問題，年底在3公...

「打狗」更名高雄慶百年 高史博大高雄歷史常設展開幕

1920年9月1日「打狗」正式更名為「高雄」，高雄歷史博物館「大高雄歷史常設展」今天傍晚開幕，結合科技互動、藝術劇場、生...

影／向阿兵哥致敬！金門店家推軍人節送好禮

金門早期有十萬大軍，軍民一家的濃厚情誼，至今仍讓人記憶深刻。為了感念軍人長期的犧牲奉獻，金門宏玻陶瓷廠從9月1日到5日推...

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

近年台灣地區因外來入侵種美洲綠鬣蜥族群快速擴張，對農作、護岸、生態造成嚴重影響，金門縣府今天傍晚表示，有接獲通報，在金湖...

新住民化身廚藝老師 俄羅斯美女教布林餅

來自越南、俄羅斯、印尼、柬埔寨、尼泊爾及內蒙古新住民化身廚藝老師，善牧基金會、高雄市社會局開設一系列異國料理課，透過飲食...

屏東秋冬觀光加碼！推「百千萬加倍送」還可抽一輛車

屏東縣政府為延續暑假觀光熱潮，於今天在推「秋遊屏東再加碼，不只安心更暖心」活動，並為持續推廣安心旅遊首選屏東。本次百千萬...

觀光成果出爐！屏縣2個月內已創18億觀光產值

隨著疫情趨緩，以及5月衛福部長陳時中親自到訪屏東，以恆春半島作為「防疫新生活」的起點，於是縣府便開始著手，規畫如何結合觀...

畫說台鐵與台灣建築遺產展 打狗更名高雄100周年話從前

今年是「打狗」更名為高雄100周年，力麗社會福利慈善事業基金會即日起至11月30日在高雄火車站地下廣場，舉辦「畫說台鐵與...

打狗更名百年 陳其邁請各局處規畫活動

高雄市長陳其邁上午主持市政會議，他說，高雄從打狗更名百年，希望在年底之前，各局處能夠整理規畫相關活動，讓市民或是學生，都...

從鲁蛇變台灣潛水店一哥 他的心法顛覆傳統商業法則

創立40年的台灣潛水公司原以海事工程為主業，二代的陳琦恩轉型休閒潛水，12年前一趟澳洲打工行讓他開了眼界，回台後以「尊敬...

興達港BOT 市議會：要8年太久

高雄興達港長期被詬病是「蚊子港」，高雄市府初審通過民間自提BOT投資申請案，部分園區朝修造船廠與遊艇碼頭方向發展，預計花...

熱門新聞

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

宜蘭轉運站9月17日停用 搭車請到臨時轉運站

夫楊偉中逝世2年 陳以真臉書首更新「我們都很思念」

影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

畫家張真輔到新疆學剪紙 回鄉教孩子剪出農村世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。