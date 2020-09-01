新住民化身廚藝老師 俄羅斯美女教布林餅

來自越南、俄羅斯、印尼、柬埔寨、尼泊爾及內蒙古新住民化身廚藝老師，善牧基金會、高雄市社會局開設一系列異國料理課，透過飲食交流，增進文化融合。嫁來台灣6年的俄羅斯女孩高珊珊教做傳統布林餅，外型亮麗活潑的她，正朝YouTuber發展，藝名為「33不來遲」，在異鄉闖出一片天。

「在餐桌上環遊世界，也能結交新住民朋友！」高雄市社會局副局長葉玉如說，高雄約有6萬名新住民，透過直接互動能增進理解，以化解歧視與刻板印象，希望透過餐桌上的飲食交流，鼓勵台灣人擁抱新朋友。

現年36歲范玉雲18年前從越南嫁到台灣，她說，剛到人生地不熟環境，內心焦慮、不安，婆婆帶她到學校散步，看到和她年紀相仿的學生正享受知識洗禮，她卻飄洋過海過著不一樣人生，幸好有家人、善牧基金會一路陪伴，才挺過最難熬的時期。

范玉雲說，透過飲食認識不同國家是很有趣的事，丈夫鼓勵她嘗試生魚片、臭豆腐等，從排斥到愛上，展現開放、包容的心很重要。坐月子期間也讓范玉雲感受到文化差異，婆婆費心為她進補，但越南產婦在月子期間不吃海鮮等，她入境隨俗，珍惜婆婆對她的愛，把差異當體驗、學習。

范玉雲將在廚藝課程分享越南炸春捲，台灣春捲皮搭上芋頭及肉末等越式風味內餡，象徵不同文化彼此交融，激盪出新的滋味。

金髮碧眼的高珊珊走到哪都是焦點，她與丈夫陳膺中在大陸上海認識，她說，一切都是緣分的作用，成為台灣媳婦是件幸福的事。陳膺中稱讚妻子學習能力、適應能力都很強，兩人會一起下廚，享受做菜樂趣。

從印尼嫁到台灣28年的卓瑜芳也曾經面臨低潮期，靠料理療癒心靈，也遇見許多知音，她擅長製作辣椒醬、椰奶醬等，也到新住民市集販售，獲得好評，卓瑜芳笑說「有時候會忘記自己是印尼人」，足見融入程度之深。卓瑜芳將教「養身薑黃飯套餐」，她說，這是一道有多種印尼滋味的料理，台灣人接受度也高。

「餐桌上的飲食」一系列課程9月13日至11月21日開課，上課時間都在周末假日，每一道異國料理是一堂獨立課程，相關資訊可至鳳山新住民家庭服務中心粉絲專頁「善牧基金會高雄中心」，或電洽（07）7191450鳳山新住民家庭服務中心辦公室。