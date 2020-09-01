標售抵費地非賣祖產 高市歷任市長均按規定辦理
高雄市標售抵費地遭外界質疑「賣祖產」，高雄市政府地政局今天表示，歷任巿長均按法令規定辦理，即使是前巿長韓國瑜任內，也辦理4次抵費地標售作業。
地政局指出，定期公開標售抵費地，是重劃區地主依平均地權條例等法律規定，抵付重劃費用土地，並非所謂的「祖產」。抵費地標售原本就是合法，而且是巿地重劃後必要的法定處分程序，歷任巿長均按法令規定辦理，即使韓國瑜任內亦辦理4次抵費地標售作業。
地政局說明，辦理土地標售期程採「333」制，即固定每年3、6、9、12月的第三個星期三辦理開、決標作業，已行之有年。這項固定機制便於投資人籌措資金及準備相關資料。
至於抵費地標售所得，用以回收開發成本及作為新開發區的資金如有盈餘，依規定增添開發區內外的巿政建設及挹注巿府財源使用，落實開發地利巿民共享。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言