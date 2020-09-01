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標售抵費地非賣祖產 高市歷任市長均按規定辦理

中央社 / 高雄1日電

高雄市標售抵費地遭外界質疑「賣祖產」，高雄市政府地政局今天表示，歷任巿長均按法令規定辦理，即使是前巿長韓國瑜任內，也辦理4次抵費地標售作業。

地政局指出，定期公開標售抵費地，是重劃區地主依平均地權條例等法律規定，抵付重劃費用土地，並非所謂的「祖產」。抵費地標售原本就是合法，而且是巿地重劃後必要的法定處分程序，歷任巿長均按法令規定辦理，即使韓國瑜任內亦辦理4次抵費地標售作業。

地政局說明，辦理土地標售期程採「333」制，即固定每年3、6、9、12月的第三個星期三辦理開、決標作業，已行之有年。這項固定機制便於投資人籌措資金及準備相關資料。

至於抵費地標售所得，用以回收開發成本及作為新開發區的資金如有盈餘，依規定增添開發區內外的巿政建設及挹注巿府財源使用，落實開發地利巿民共享。

韓國瑜 開發區 高雄市

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