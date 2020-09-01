書法家齊聚金門大學 筆墨交流推動書法教育

台灣省書畫教育協會理事長蘇恒賢等8人拜會國立金門大學，與校長陳建民就推動書法教育交換意見，並與金門縣書法學會理事長吳宗陵等在地書法家進行筆墨交流。

金大校長陳建民表示，金門擁有閩南、戰地、僑鄉、生態等文化與生態元素，提供了創作者豐盛且多元的靈感來源；訪客透過認識金門的文化底蘊，並藉由觀賞地區碑文上的書法墨跡等方式，都能對金門產生更深的了解與情感連結。此外，金大也非常樂意做為各種學術、文化交流的平台與媒介，共同推動多元面向的教育活動。

蘇恒賢表示，此行利用機會造訪金門，除搭上「類出國」的風潮之外，也感受到金門1000多年以來深厚的文化歷史特色；而參訪各景點所觀賞到前人留下的墨跡，也讓他感受頗深、收穫良多。

蘇恒賢提到，台灣省書畫教育協會致力的目標除了在全國中小學教師書法教育的推動與培育之外，也積極在全世界各地推廣書法教育，到現在已辦理9000多場教育活動，參與課程人次數也突破50萬，期盼透過書法的媒介讓現今3C世代的孩童具備有更冷靜思考的能力，並藉由各種多元化交流活動，讓書法教育的推展更上一層樓。

吳宗陵提到，在書法教育上年輕一代需要相關資源與管道才能使翰墨飄香入學堂；因此金門縣書法學會也大力推動各項書法培育工作，多年來在中國大陸進行相關交流活動，並出版相關書法藝術專書，在書法教育推動上不遺餘力。

交流三方現場揮毫，透過即時創作與臨場揮灑，為台金書法交流建立起友誼橋梁。

除了蘇恒賢和吳宗陵，出席這次交流活動的兩地書畫家還有台灣省書畫教育協會員劉易甄、張雙土、黃烱惠、盧駿、許麗美、李榮義；金門縣書法學會員孫國粹、徐心富、唐敏達、張水團、鄭有諒和李錫墨等人。