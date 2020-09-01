屏東秋冬觀光加碼！推「百千萬加倍送」還可抽一輛車

屏東縣政府為延續暑假觀光熱潮，於今天在推「秋遊屏東再加碼，不只安心更暖心」活動，並為持續推廣安心旅遊首選屏東。本次百千萬加倍送活動，除有企業贊助VIOS轎車外抽獎以外，更以「許願池」模式讓所有旅客參加百萬抽獎品、千團補助及萬份好禮加碼送活動。

為延續暑期屏東旅遊熱潮，屏東縣政府結合在地業者推出「LOG IN屏東安心遊，百千萬加倍送」活動，分別為「百」萬抽獎交給你決定、「千」團補助省錢遊屏東、「萬」份好禮住宿加碼送。這三項優惠與補助，兼顧團體遊和自由行的需求。

「千團補助省錢遊屏東」活動，由旅行業者規畫屏東縣兩天一夜10人以上團體行程，須包含屏東指定景點，並入住一晚屏東合法旅宿，即可申請每人500元獎助金，每團1萬以內的補助，活動自即日起至12月31日為止。

「萬份好禮住宿加碼送」則是參與屏東安心補助，每房就可獲得一張「Login屏東安心遊 萬分好禮優惠券」，刮開兌換券背後序號，至KLOOK網站或APP輸入兌換，就可享有兩筆新台幣150元優惠條碼，只要單筆消費額度超過150元，還可用優惠條碼折抵，不論是門票、票券、體驗、伴手禮，都可兌換使用。

縣府表示，台灣上半年度的經濟受新冠肺炎疫情面臨嚴峻衝擊，特別是餐飲與旅遊業影響更大，隨著疫情趨緩，以及衛福部陳時中墾丁啟動防疫新生活，也順利帶動整體國旅市場。

屏東縣長潘孟安表示，7月安心旅遊補助上路，縣內近8成旅宿業者共793家配合加入，總計暑假期間2波的旅遊補助已使用18萬房間數，估計創造接近20億的觀光產值。

「屏東的熱情永遠多一度」屏東縣長潘孟安表示，即使以往秋冬是旅遊的淡季，但在屏東每一個行程，都有他的特色，且都有不一樣的感受，因此期望新的旅遊方案，希望能再衝一波觀光新高峰。

自即日起至9月30日止，只要到縣府交通旅遊處官方FB粉絲團「屏東GO好玩」本活動貼文中留言，寫下最想要的抽獎獎品，就有機會獲獎項。向陽優能電力股份有限公司董事長陳貴光為響應此活動，也致贈一台TOYOTA VIOS轎車當作獎品。

活動相關訊息可參閱屏東縣政府交通旅遊處官網。