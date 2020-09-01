觀光成果出爐！屏縣2個月內已創18億觀光產值

隨著疫情趨緩，以及5月衛福部長陳時中親自到訪屏東，以恆春半島作為「防疫新生活」的起點，於是縣府便開始著手，規畫如何結合觀光補助，並推動新的遊程。根據7月、8月統計縣內共有793家業者參與，初估已創造約18億的觀光產值。縣府延續暑期熱潮，於今天推出「LOG IN屏東安心遊，百千萬加倍送」活動。

今年上半年度，受疫情影響，各產業遭到嚴重衝擊，屏東的觀光產業陷入慘淡，為了度過觀光寒冬，縣府鼓勵業者，利用這段時間整修、轉型、參與研習等方式，來提升旅遊品質。

直到疫情趨緩，衛福部長陳時中於5月23日親自到訪屏東，並以恆春半島作為「防疫新生活」的起點。於是縣府開始著手，規畫如何結合觀光補助，並推動新的遊程。

隨著6月國內旅遊逐步解封，縣府為因應後疫情時代，於7月10日推出「屏東LOG IN 安心六色主題遊」，展現更深度且新穎的屏東旅遊模式。

「屏東LOG IN 安心六色主題遊」分別為，運動的「藍」，傳承的「黃」，草原、森林、古道所散發出的「綠」；屏東客家、原民、閩南、眷村等多元文化融合的「澄」；屬屏東在地美食的「紅」，以及溫和又充滿活力伴隨文學、漁港、建築走讀模式的「粉」。

縣府指出，「屏東LOG IN 安心六色主題遊」不僅涵蓋多種遊程，同時也容納屏東縣各個景點。

新遊程推出後，屏東7月、8月結合安心旅遊補助，搭配暑期熱潮，縣府統計，7月安心旅遊補助至今，縣內共有793家業者參與，旅宿業者則占八成，且總房間數約18萬房，初估以創造約18億的觀光產值。