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藍推瘦肉精零檢出 陳其邁：中央地方法令須一致

中央社 / 高雄1日電

高雄市議會國民黨團將修訂高市食安自治條例增設「不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精）」，市長陳其邁今天說，食安法規，中央地方法令須一致，市府會加強查驗及要求標示清楚。

陳其邁今天主持上任後的第二次市政會議，會後接受聯訪，回應有關高雄市議會中國國民黨團將提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例增設「不得檢出乙型受體素」時，做上述表示。

他指出，食品安全法規，中央與地方的法令須一致，而且要符國際標準，市府會與中央一致，在查驗及標示的查察上都會強力執行，不管是超商分區販售或是標示上都會去查。

記者再追問，國民黨將修法要求乙型受體素要零檢出。對此， 陳其邁重申，按照相關法規嚴格執行，地方和中央會採一致立場。

談到美豬放寬進口，陳其邁表示，台灣豬隻口蹄疫已經拔針，且台灣也不是非洲豬瘟疫區，面對美豬放寬進口，市府會輔導並保障豬農收益，也盼台灣好吃的豬肉能銷到國際。

他指出，市府關切豬農收益，農委會提出百億元基金要協助豬農，他允諾爭取並輔導豬農畜養技術提升及設備改善等，也要強力促銷國產豬肉。

行銷國產豬方面，他說，高雄市營養午餐全面採用國產豬肉，團膳部分會請農業局與衛生局、經發局盤點並鼓勵業者使用國產豬肉。

陳其邁 高雄市 國民黨

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