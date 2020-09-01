這條路鋪得「很有水準」！台26線墾丁南灣段舒適度超讚

省道台26線墾丁南灣石牛溪段去年因風災邊坡嚴重崩塌重建，公路總局第3區養護工程處一併解決流經路底的地下水問題，年底在3公里路段的路面試用開放性級配鋪設；行經該路段的駕駛人無不驚訝，不僅聽不到輪胎摩擦路面的噪音，行車平穩到車上擺放的飲料也不會晃動，大讚舒適度和寧靜度完勝高速公路。

曾經辦道路工程驗收的吳姓退休公務員說，駛至省道台26線墾丁南灣石牛溪段時，最驚訝的是輪胎摩擦路面的噪音突然消失了，行車平穩到手握著飲料也不會晃動，即使有彎道，也不會給人搖晃感，這是所有公路人夢寐以求的完美道路，道路品質要求最高的高速公路，舒適和寧靜度都不如它，加上墾丁的藍天白雲和搖曳椰林，讓開車成為一大享受。

負責該段工程的公路總局第3區養護工程處楓港工務段說，該段因有石牛溪從路底穿越流至海洋，常因滲水造成路基不穩固，路面出現高低起伏的現象，影響行車安全，去年底趁道路邊坡大面積崩塌重建一併改善路面品質，道路底層用小顆粒徑的密集配，中層加入混凝土，上層鋪設大顆粒徑的開放性級配；此工法施工成本較傳統工法高出兩成，10個月觀察下來，效果極佳，未來計畫用在其他路段。

楓港工務段說，上層大顆粒徑產生的高孔隙，不僅能減少輪胎與鋪面互制產生的噪音，大幅減少噪音困擾，雨天時能增加鋪面滲透雨水效率，避免形成水膜影響車輛輪胎抓地力，提高行車安全；另採用開放性級配及高黏度瀝青，讓鋪面孔隙率達20%，仍可達到一般級配瀝青混凝土的承載能力。