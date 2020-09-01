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畫說台鐵與台灣建築遺產展 打狗更名高雄100周年話從前

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「畫說台鐵與台灣建築遺產展」在高雄火車站地下廣場展出。圖／高雄市文化局提供
「畫說台鐵與台灣建築遺產展」在高雄火車站地下廣場展出。圖／高雄市文化局提供

今年是「打狗」更名為高雄100周年，力麗社會福利慈善事業基金會即日起至11月30日在高雄火車站地下廣場，舉辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」。台鐵走過133年，與高雄市府合作展現文化資產保存及再生的成果。

力麗基金會3年前啟動「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，邀請年輕畫家們藉由史實耙梳、泛黃歷史照片與耆老訪問方式，一筆一畫手繪勾勒出當年的台鐵與古蹟、歷史建築的景象。

這次展覽共展出50幅精彩畫作，其中30幅以鐵路文化為主軸並串聯台灣文化資產建築，高雄文化資產建築有20幅，另11幅則是去年12月舉辦高雄古蹟建築繪畫比賽的作品，具相當在地性，能跨越時空賞味台灣近百年建築文化的變遷。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，感謝力麗基金會一同共襄盛舉慶祝高雄百年盛事，這次畫展作品，展現高雄城市發展過程中細膩的觀察。文化局也歡迎社會各界持續支持藝文創作，促進高雄更豐富多元的藝文發展。

力麗基金會顧問蔡佰祿表示，基金會樂於推動台灣歷史建築物保存，台灣鐵道與各城市發展的風景，透過繪畫展勾勒出台灣鐵道與在地故事，恭逢打狗更名高雄百周年，這次畫展更具時代意義。

畫展展期到11月30日，免費入場。為增添互動性，主辦單位策劃「人氣王網紅活動」，邀請民眾與畫作或於展覽會場拍照上傳社群媒體，累積按讚文章，每月送出精美限量版「BACK to 1919會員卡」。力麗基金會特別出版「畫說台灣建築文化遺產-高雄畫冊」精美專輯，展售多項具故事性且值得典藏的文創商品，有興趣民眾可至高雄新站地下廣場旁的「台鐵夢工場」參觀品味。

台灣鐵路管理局長張政源表示，很榮幸與力麗集團合作，透過畫展看見鐵路百年文化資產及文化脈絡，台鐵走過133年的歷史，台鐵在高雄的珍貴文化資產，希望與高雄市政府共同合作，展現文化資產保存及再生的成果。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」在高雄火車站地下廣場展出。圖／高雄市文化局提供
「畫說台鐵與台灣建築遺產展」在高雄火車站地下廣場展出。圖／高雄市文化局提供
「畫說台鐵與台灣建築遺產展」在高雄火車站地下廣場展出。圖／高雄市文化局提供
「畫說台鐵與台灣建築遺產展」在高雄火車站地下廣場展出。圖／高雄市文化局提供

歷史建築 台鐵 文化資產

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