打狗更名百年 陳其邁請各局處規畫活動

高雄市長陳其邁上午主持市政會議，他說，高雄從打狗更名百年，希望在年底之前，各局處能夠整理規畫相關活動，讓市民或是學生，都能了解高雄城市發展的歷史和未來願景。

陳其邁上午市政會議前致詞表示，高雄從打狗改名為高雄的100年來，從過去一個漁村，成為工商大港，到現在縣市合併後成為國際港灣城市，這100年歷史的發展過程裡，相信歷史是鑑往知今，了解自己的歷史，才能擘畫未來。

他說，所以他希望在年底之前，各局處包括教育局、文化局、都發局、研考會等，必須整理規畫相關活動，讓市民或學生，能夠了解高雄發展的歷史。更重要的是，他在就職那天宣示未來高雄要舉辦城市博覽會，這是對高雄未來100年的想像跟未來發展的願景，希望這是由下而上，凝聚市民對於高雄市整個城市發展的夢想或願景。

陳其邁也請都發局跟研考會等相關局處，能跟民間社團或公民力量共同來規畫高雄未來的一百年城市發展軌跡。他說，高雄市過去100年發展的過程，不管是歷史建築、文物或相關文學創作等，都有非常豐富且精彩的歷史，也請教育局、文化局能整理並舉行相關活動。