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高市路口安全大執法 民眾守法免瘦荷包

中央社 / 高雄1日電

統計顯示有6成交通事故發生在路口，高雄市今天起展開「路口安全大執法」，警察局及交通局等局長一早帶隊在建國、南華路口宣導並執法，呼籲用路人行經路口要慢、看、停，共同營造安全的路權。

建國、南華路口臨高雄車站，周邊是大型巴土、計程車及汽機車頻繁穿越的路口，交通局資料顯示尖峰時間最大流量，雙向約2700pcu（每小時交通流量），今天的執法因而選在這個交通熱區。

上午7時20分是上班、上學尖峰時間，南華路口車輛川流不息，大型巴士、交通車及汽機車，還有行人，可看出高雄人開始忙碌的一天。這個路口站滿舉著宣導標語「車輛停讓行人」、「行人走行穿道」的員警，也有員警指揮交通，協助長輩穿越路口等，因為大執法，一大早，高雄的交通顯得井然有序。

警察局長劉柏良、交通局長張淑娟等人也在路口宣導並執法，提醒民眾共同營造「遵守路權、你我安全」的優良交通環境。張淑娟呼籲民眾守法可確保自己及用路人安全。

劉柏良指出，路口是人車交會且容易發生交通碰撞事故的地方，高市警局統計今年1月至7月底，包括中正一路與高速公路兩側便道、中山四路與中安路等十大易肇事路口，共發生532件事故造成165人受傷；另外，行人易發生事故的地方，包括大順三路與建國一路口等十大易肇事路口，共造成125人受傷。

事故肇因以車輛搶越行人穿越道、車輛未注意車前狀態、行人未依號誌、標線或行走行人穿越道穿越道路居多。

路口安全大執法為期1個月，將針對汽機車不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈、紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道等加強執法。

交通大隊指出，執法取締非目的，提醒民眾勿貪圖方便而違規，不僅可降低事故發生，也建立路口停讓文化。

事故 警察

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