從鲁蛇變台灣潛水店一哥 他的心法顛覆傳統商業法則

創立40年的台灣潛水公司原以海事工程為主業，二代的陳琦恩轉型休閒潛水，12年前一趟澳洲打工行讓他開了眼界，回台後以「尊敬海洋的心」重新調整經營模式，不僅帶著員工淨海、減塑，潛水課程也「強迫置入」保育，每年把20％淨利捐助海洋、1%繳交「地球稅」；在環境保護和商業獲利找到平衡點，讓它躍升為國內潛水訓練、休閒潛水規模最大的公司。

40歲的陳琦恩過去討厭海洋，高中時跟著做海事工程的爸爸，在充滿腥臭味的碼頭南北奔波，總想著要逃離，大學念經濟系本想當金融人，25歲時看到墾丁潛水產業興起試著前往開店，幾年下來卻還是「月光族」；28歲到澳洲的打工之行讓他茅塞頓開，他觀察澳洲潛水業之所以蓬勃發展，是以敬重海洋為核心精神且有完善的潛水教育環境，心態和環境大不同。

「產業要升級，師資和教育環境缺一不可！」身為執行長的陳琦恩為成為「教練中的教練」，自費到馬來西亞受訓，考取全球最大潛水組織PADI、最高等級的教練總監證照，已培訓出400多名年輕潛水教練，同時協助他們職涯發展，或送到澳洲、日本沖繩受高階潛水訓練，為有志往潛水業發展的青年鋪路，也是台灣重要潛水訓練基地和職涯培力的搖籃。

台灣潛水以「海洋帶入你的生活」為企業主旨，現有屏東恆春、小琉球和台東綠島多家潛店和旅店，年營業額4000萬，身為大型潛店負責人，陳琦恩帳戶常是剛好夠生活開銷，因他把盈餘多投資在海洋保育和教育，邀國外知名潛水作家來台環島潛水、巡迴演講，還成立藍色基金，兩成淨利提撥舉辦淨灘、淨海，1%繳交「地球稅」作公益。