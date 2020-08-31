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台1線高雄路竹段拓寬爭議30年未休 店面生意蕭條

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
省道台1線高雄路竹段道路拓寬工程拖延30年，因前途不明，沿線許多店面生意受影響，不是關門就是張貼租賃廣告，住戶對此感到無奈。記者徐白櫻／攝影
省道台1線高雄路竹段道路拓寬工程拖延30年，因前途不明，沿線許多店面生意受影響，不是關門就是張貼租賃廣告，住戶對此感到無奈。記者徐白櫻／攝影

台1線高雄路竹段道路拓寬工程延宕30年未完成，因應高雄捷運紅線延伸至路竹，近日公路總局召開兩場說明會，贊成與反對聲音都有，仍有住戶表達堅決反對立場。公路總局高雄工務段表示，預計今年10月提出可行性評估的期中報告、明年底提報期末報告，持續與住民溝通以凝聚共識。

省道台1線分段拓寬，路竹段350.3公里處路寬24公尺，高雄縣府時代徵收土地，準備將道路拓寬為40公尺，拓寬影響沿線450棟房舍，西側拆除範圍較大，住戶為此陳情與抗議多年，工程延宕至今。

公路總局三區養護工程處近日在路竹舉辦兩場次說明會，會中有支持派與反對派居民對罵互嗆，各自堅持立場。公路局指出，路竹尚未拓寬完成的路段是從350.3公里至354公里，總長3.7公里，扣除已退縮建物，實際受影響房舍355棟。

立委邱志偉指出，台1線的岡山、橋頭、湖內北端陸續拓寬完工，湖內南端已展開徵收作業，北高雄剩路竹段未完成拓寬，此路段路幅狹窄、店面蕭條，攸關未來高雄捷運紅線往北延伸規畫，地方上要求拓寬的聲音逐日提高，盼設定6年後拓寬完成的工程目標。

公路局高雄工務段表示，多數住家已納入都市計畫區，捷運延伸也是可行性評估列入考量的因素之一，期中報告預計10月出爐，期末報告明年完成，會廣納居民意見，持續與反對住民溝通。

捷運 岡山 都市計畫

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