水利署長到高雄討論治水 陳其邁爭取17.3億元經費

日前豪雨侵襲高雄，高雄市長陳其邁指示高雄市水利局盤點淹積水嚴重區及提出改善方案，今邀水利署長賴建信到高雄討論治水問題，並爭取17.3億元補助經費。賴建信表示，會支持高雄治水改善經費，並協助市府朝智慧化防災管理。

水利局表示，高雄市自2006年易淹水地區水患治理計畫起至今年，排水防洪整治已投入總經費220億元，此次「825豪雨」市府盤點淹水問題及提出改善方案，預計向水利署爭取約17.3億元辦理改善。

賴建信今由陳其邁邀約南下，雙方針對「825豪雨」造成高雄市積淹水且急需改善熱點討論。高市府盼水利署加速同意補助經費共計17.3億元，協助高雄市解決水患問題。

賴建信表示，會支持高雄治水改善經費並協助市府朝智慧化防災管理，此外，如市府需人力支援辦理規畫或工程，水利規劃試驗所及第七河川局將協助代辦，以加速改善水患問題。

另外，考量前瞻計畫2.0尚在立法院審議階段，針對今年度急迫水系，陳其邁表示，將優先動用第二預備金，今年先行辦理規畫及設計，待前瞻預算立法院審議完成後立即提報，爭取盡速銜接辦理後續工程及用地取得。

水利局盤點積淹水熱點，並向水利署爭取包括各排水系統規劃檢討案等5件、橋頭及湖內區等18區應急工程32件、岡山區五甲尾及潭底排水等11件。