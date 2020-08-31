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高雄興達港BOT要花8年時間 高市議員力促縮短時程

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄遊艇製造業發達，但興達港遊艇休閒產業卻一直無法蓬勃發展，高雄市議會環境變遷小組今天安排考察行程。記者徐白櫻／攝影
高雄遊艇製造業發達，但興達港遊艇休閒產業卻一直無法蓬勃發展，高雄市議會環境變遷小組今天安排考察行程。記者徐白櫻／攝影

高雄興達港未來發展受地方關注，今年5月市府初審通過民間自提BOT投資申請案，陸域面積7.54公頃，未來朝修造船廠與遊艇碼頭方向發展。高雄市議會環境變遷小組今天下午安排考察行程，針對開發案要花8年時間才會達成，市議員吳益政、邱俊憲、陳麗珍與李雅築一致認為時間拖太久，要求市府縮短時程，另同步爭取經費興建遊艇停泊船位與充實遊憩內容，勿再空喊高雄是遊艇王國，興達港卻遲未發揮功能。

高市議會環境變遷小組今天考察蚵仔寮離岸堤改善工程、永安濕地生態，以及茄萣興達港BOT與中鋼離岸風電水下基礎建設等案進度。高市府海洋局代局長黃登福表示，興達港園區寬廣，中鋼離岸風電去年底完工10月開始量產，另外政府規畫的海洋三中心也預計11月完工，明年6月起廠商進駐。

黃登福說，民間自提興達港修造船區暨海洋遊憩設施興建營運移轉案，涵蓋造船廠與遊艇碼頭等附屬事業，此案市府與國民財產署合作，目前已通過初審，BOT案進入前置作業，評選出顧問公司後辦理公聽會、徵求廠商與簽約等程序，估算要花8年時間。

高市議員邱俊憲說，高雄有遊艇優勢已經喊十幾年，他從研究所時期聽到現在，興達港的遊憩規畫太凌亂，缺乏上位與整體計畫，何況要花8年才能完成，到時時空環境已不同，短期的活化還是要做，市府應該更積極一點。

變遷小組召集人吳益政表示，小組成員支持BOT開發，但大眾利益部分要明確切割，未來不能讓業者獨佔。此外，停泊船區、船道等配套措施要先做，不能一直等業者進駐開發，這樣太被動。海洋局表示，聽取小組成員意見後，近期辦公聽會凝聚共識。

高雄遊艇製造業發達，但興達港遊艇休閒產業卻一直無法蓬勃發展，高雄市議會環境變遷小組今天安排考察行程。記者徐白櫻／攝影
高雄遊艇製造業發達，但興達港遊艇休閒產業卻一直無法蓬勃發展，高雄市議會環境變遷小組今天安排考察行程。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會環境變遷小組今天下午考察興達港，關切初審通過的BOT案，眾人討論開發範圍與內容。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會環境變遷小組今天下午考察興達港，關切初審通過的BOT案，眾人討論開發範圍與內容。記者徐白櫻／攝影

興達港 遊艇 BOT

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