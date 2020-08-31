讀者回流「森林中的圖書館」屏東縣圖借書辦證人潮遽增

睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，因藏書及各項閱讀便民服務增加，借書、辦證人潮暴增，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。

「森林中的圖書館」屏東縣立圖書館從開幕前就引發網友熱烈關注、討論，開館後吸引民眾朝聖，還有不少愛書人連續3天都來報到，放眼望去每個樓層都有絡繹不絕人潮，借書、看書、自修或拍照打卡，受歡迎程度超乎預期。

「圖書館真的變得又寬又美」、「自助借還書機超方便」，全新的空間與創新服務讓入館民眾驚豔，還有人一家五口借了15本書，每人手上抱著一大袋書回家。

屏東縣府文化處統計，8月28日至30日三天進館人次達3萬5000人次，借閱人次2747人次，借閱冊數1萬3707冊，申辦借書證人數有541人，有來自高雄、台南地區的讀者，也有民眾全家大小一起申辦。

文化處說，過去圖書館平均每月辦證人數在1百多人左右，新館啟用三天內即突破5百人。館方人員發現，有不少原本就持有借書證的讀者，許多年來都不曾使用，在圖書館重新啟用後，大幅回流。

開館後第一個周末假日一樓兒童閱覽區吸引家長陪著孩子選書、共讀或是同樂，一同沈浸閱讀樂趣；書報雜誌區有不少長輩悠閒閱讀；一般座位區也讓讀者在靜謐的氛圍下閱讀，從書本中釋放心靈，還可以欣賞窗外綠意。

三樓漫畫區更是青少年跟漫畫迷的最愛，每個閱讀座位幾乎一位難求。館內滿滿人潮，志工們架上整書的雙手沒停過，清潔人員逐樓巡查隨時維持環境整潔，為民眾提供最優質的閱讀環境與品質。

文化處指出，接下來還有4場文創市集，南國漫讀節9月4日在圖書館登場，邀請蔣勳、蔡詩萍及張鐵志等上百位講者參與，讓屏東充滿閱讀能量。