快訊

日盛金出售案有譜了！傳兩大黑馬接手 金管會回應了

女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讀者回流「森林中的圖書館」屏東縣圖借書辦證人潮遽增

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立圖書館睽違兩年後以全新面貌開館，圖書館志工們館內提醒民眾「輕聲細語請勿奔跑」。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館睽違兩年後以全新面貌開館，圖書館志工們館內提醒民眾「輕聲細語請勿奔跑」。記者劉星君／攝影

睽違兩年，屏東縣圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，因藏書及各項閱讀便民服務增加，借書、辦證人潮暴增，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。

「森林中的圖書館」屏東縣立圖書館從開幕前就引發網友熱烈關注、討論，開館後吸引民眾朝聖，還有不少愛書人連續3天都來報到，放眼望去每個樓層都有絡繹不絕人潮，借書、看書、自修或拍照打卡，受歡迎程度超乎預期。

「圖書館真的變得又寬又美」、「自助借還書機超方便」，全新的空間與創新服務讓入館民眾驚豔，還有人一家五口借了15本書，每人手上抱著一大袋書回家。

屏東縣府文化處統計，8月28日至30日三天進館人次達3萬5000人次，借閱人次2747人次，借閱冊數1萬3707冊，申辦借書證人數有541人，有來自高雄、台南地區的讀者，也有民眾全家大小一起申辦。

文化處說，過去圖書館平均每月辦證人數在1百多人左右，新館啟用三天內即突破5百人。館方人員發現，有不少原本就持有借書證的讀者，許多年來都不曾使用，在圖書館重新啟用後，大幅回流。

開館後第一個周末假日一樓兒童閱覽區吸引家長陪著孩子選書、共讀或是同樂，一同沈浸閱讀樂趣；書報雜誌區有不少長輩悠閒閱讀；一般座位區也讓讀者在靜謐的氛圍下閱讀，從書本中釋放心靈，還可以欣賞窗外綠意。

三樓漫畫區更是青少年跟漫畫迷的最愛，每個閱讀座位幾乎一位難求。館內滿滿人潮，志工們架上整書的雙手沒停過，清潔人員逐樓巡查隨時維持環境整潔，為民眾提供最優質的閱讀環境與品質。

文化處指出，接下來還有4場文創市集，南國漫讀節9月4日在圖書館登場，邀請蔣勳、蔡詩萍及張鐵志等上百位講者參與，讓屏東充滿閱讀能量。

文化處也再次呼籲，圖書館禁帶飲食入內，入館也請記得戴口罩，並發揮公德心愛惜館內設施，勿擅自取走公物。

睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。記者劉星君／攝影
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。記者劉星君／攝影
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，3天有逾5百人申辦借書證，甚至有許久不曾上圖書館借閱書的讀者也明顯回流。圖／屏東縣府文化處提供
民眾使用自助借書機。記者劉星君／攝影
民眾使用自助借書機。記者劉星君／攝影

圖書館 屏東縣

延伸閱讀

「收穫那麼多」屏東原民收穫節9月5日千禧公園登場

屏東婦騎車衝出巷口撞消防車 消防員賠110萬換緩刑

開學日！屏東警方護童 跟著一起開學

影／新竹風箏捲女童 潘孟安：屏東風箏節不因噎廢食

相關新聞

高雄興達港BOT要花8年時間 高市議員力促縮短時程

高雄興達港未來發展受地方關注，今年5月市府初審通過民間自提BOT投資申請案，陸域面積7.54公頃，未來朝修造船廠與遊艇碼...

讀者回流「森林中的圖書館」屏東縣圖借書辦證人潮遽增

睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，因藏書及各項閱讀便民服務增加，借書...

往返墾丁貪快開路肩引不滿 八成罰單是民眾檢舉的

隨著疫情解封後，國內旅遊人潮暴增，其中恆春半島等地，成為暑期熱門旅遊首選。然而，南北往返必經的屏鵝公路，經常在假日與旅遊...

「收穫那麼多」屏東原民收穫節9月5日千禧公園登場

2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華、排灣族族群委員古英勇等各...

開學日！屏東警方護童 跟著一起開學

「不只學生開學，警方為護童也跟著開學！」隨著暑期結束，今天高中以下各級學校正式開學，屏東警方也根據開學日，於縣內各小學、...

台東警91起大執法 嚴格取締汽機車不停讓行人等違規

台東縣警察局統計近3年來，轄內行人交通事故達135件，造成7人死亡及178人受傷，事故發生地點以道路路口居多，原因有直行...

影／新竹風箏捲女童 潘孟安：屏東風箏節不因噎廢食

屏東國際風箏今年第5年，預計在10、11月舉辦。昨天新竹市國際風箏節發生3歲女童遭「領航」風箏纏肚，加上瞬間陣風直捲上天...

「打狗」更名高雄百年 畫說台鐵與建築遺產展移師高雄

為讓更多民眾了解鐵路及台灣歷史建築，台鐵與力麗社會福利慈善事業基金會合辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，今起至11月30日...

美豬攻防 高雄藍營譏陳其邁：暖男變軟男

蔡政府開放美豬進口引發國人疑慮，國民黨高雄市議會黨團將提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市...

朋友都北漂 他們為何留在高雄？樂團現身說法！

土生土長的高雄樂團淺堤，由主唱依玲、吉他手紅茶、鼓手堂軒和貝斯手方博組成，今年邁入成團第五年，並於6月發行首張專輯《不完整的村莊》。關於專輯名稱，依玲表示創作時不斷回想起童年時期，經常注意到和自己「不一樣」的人，再加上自己從小就比較「怪」，更容易對如此差異產生共感。

影／開學日 潘孟安要求縣內校園開學防疫「不能怠慢」

今天是開學日，屏東縣長潘孟安一早7點20分到屏東市民和國小，了解學校開學後的各項防疫措施因應。潘孟安說，在開學前的校長會...

中小學開學！陳其邁到校園宣導防疫 做月餅推技職教育

中小學今天開學，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌、衛生局長黃志中與新聞局長董建宏，一大早到三民家商關心學生入學防疫工作，與...

熱門新聞

台灣米其林名廚江振誠 鼓勵年輕人遇低潮「逢低買進」

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

熱氣球嘉年華吸客逾120萬人次 今晚閉幕光雕風大未立球

淡海輕軌第一期藍海線完成初勘 3必要項目待改善

影／上萬隻家燕夜棲台東市區 多輛汽機車遭糞彈襲

甭冒死拍最美日落大道！最佳視角T點景觀台明年6月完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。