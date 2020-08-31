往返墾丁貪快開路肩引不滿 八成罰單是民眾檢舉的

隨著疫情解封後，國內旅遊人潮暴增，其中恆春半島等地，成為暑期熱門旅遊首選。然而，南北往返必經的屏鵝公路，經常在假日與旅遊尖峰時段塞車。有不少遊客為了貪圖便利，直接將車輛行駛至路肩，引起許多用路人不滿，利用手機、行車紀錄等方式錄影蒐證進行檢舉。根據警方統計，從今年5月至8月為止，已經開出287件「在多車道不依規定駕車」違規罰單，其中民眾檢舉就占八成。

每逢假期，大量遊客往返恆春半島或台東，由於屏鵝公路為必經道路，經常在人潮車潮湧現時，部分路段就會發生塞車。有鑑於此，部分遊客塞得不耐煩，直接將車輛行駛至路肩，並加速行駛，引起不少堵塞在車陣中的民眾不滿，因此，有人便開啟手機、行車紀錄等方式錄影蒐證進行檢舉。

屏鵝公路上「在多車道不依規定駕車」違規情形，時有所聞，也有不少民眾，將違規情況錄影PO網，甚至向警方檢舉。

根據警方統計，隨著疫情趨緩，往返恆春半島行經屏鵝公路「在多車道不依規定駕車」的違規情形，自5月以來至8月28日止，就開出共2091件，其中，民眾檢舉就占了1628件，高達八成，甚至還在7月，單日就有開出高達287件罰單的紀錄。

屏東警方指出，若違反道路交通管理處罰條例第45條，「在多車道不依規定駕車」可處6百元以上1千8百元以下的罰鍰。