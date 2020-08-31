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「收穫那麼多」屏東原民收穫節9月5日千禧公園登場
2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華、排灣族族群委員古英勇等各界代表今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，近距離感受豐收喜悅，一起「收穫那麼多」。
屏東縣長潘孟安說，每年7、8月是屏東縣原鄉各部落舉辦收穫祭的日子，對原住民而言，收穫祭是充滿感恩也是彼此分享豐收喜悅的時刻。為讓更多民眾認識原住民獨特文化之美，促進原漢族群之間的交流，2017年開始辦理全縣的聯合收穫節，活動地點在屏東市區。
潘孟安說，屏東各原鄉的豐年祭儀式各自精采豐富，但不變的是透過儀式表達對於祖靈、土地感謝的那份心意。透過原鄉傳統儀式、樂舞等表演的展現，讓民眾更能深入了解、並體驗最傳統道地的原住民文化意涵，也是全台灣攝影玩家「爭相朝盛」的年度盛會。
今年在傳統祭儀演繹，由來義鄉演繹排灣族的「送情柴」，排灣族人扛著精心挑選木柴，替男方送到女方家中表達心意，排灣族社會傳遞情意「送情柴」習俗活動。
屏東縣原住民族收穫節「收穫那～麼多！」除有精彩刺激傳統競技競賽，及各鄉青年力量串聯音樂晚會，還有傳統祭儀演繹、千人圍舞，現場有8個原住民DIY工藝坊手作體驗，及80攤以上原住民市集，一整天好吃、好玩、好看一次享受。
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