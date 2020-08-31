快訊

日盛金出售案有譜了！傳兩大黑馬接手 金管會回應了

女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「收穫那麼多」屏東原民收穫節9月5日千禧公園登場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華等今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，一起「收穫那麼多」。記者劉星君／攝影
2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華等今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，一起「收穫那麼多」。記者劉星君／攝影

2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華、排灣族族群委員古英勇等各界代表今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，近距離感受豐收喜悅，一起「收穫那麼多」。

 屏東縣長潘孟安說，每年7、8月是屏東縣原鄉各部落舉辦收穫祭的日子，對原住民而言，收穫祭是充滿感恩也是彼此分享豐收喜悅的時刻。為讓更多民眾認識原住民獨特文化之美，促進原漢族群之間的交流，2017年開始辦理全縣的聯合收穫節，活動地點在屏東市區。

 潘孟安說，屏東各原鄉的豐年祭儀式各自精采豐富，但不變的是透過儀式表達對於祖靈、土地感謝的那份心意。透過原鄉傳統儀式、樂舞等表演的展現，讓民眾更能深入了解、並體驗最傳統道地的原住民文化意涵，也是全台灣攝影玩家「爭相朝盛」的年度盛會。

今年在傳統祭儀演繹，由來義鄉演繹排灣族的「送情柴」，排灣族人扛著精心挑選木柴，替男方送到女方家中表達心意，排灣族社會傳遞情意「送情柴」習俗活動。

屏東縣原住民族收穫節「收穫那～麼多！」除有精彩刺激傳統競技競賽，及各鄉青年力量串聯音樂晚會，還有傳統祭儀演繹、千人圍舞，現場有8個原住民DIY工藝坊手作體驗，及80攤以上原住民市集，一整天好吃、好玩、好看一次享受。

2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華等今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，一起「收穫那麼多」。記者劉星君／攝影
2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華等今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，一起「收穫那麼多」。記者劉星君／攝影
2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華等今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，一起「收穫那麼多」。記者劉星君／攝影
2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華等今出席宣傳記者會，邀請民眾到屏東體驗原住民豐富文化，一起「收穫那麼多」。記者劉星君／攝影

屏東縣 原住民 排灣族

延伸閱讀

開放美豬爭議 潘孟安「看很多豬農還蠻樂觀的」

影／新竹風箏捲女童 潘孟安：屏東風箏節不因噎廢食

影／開學日 潘孟安要求縣內校園開學防疫「不能怠慢」

拿美豬換國安？黃偉哲：共機每天門口繞 情勢不同

相關新聞

高雄興達港BOT要花8年時間 高市議員力促縮短時程

高雄興達港未來發展受地方關注，今年5月市府初審通過民間自提BOT投資申請案，陸域面積7.54公頃，未來朝修造船廠與遊艇碼...

讀者回流「森林中的圖書館」屏東縣圖借書辦證人潮遽增

睽違兩年，屏東縣立圖書館8月28日重新開館後，連續3天，累計進館人次3萬5000人次，因藏書及各項閱讀便民服務增加，借書...

往返墾丁貪快開路肩引不滿 八成罰單是民眾檢舉的

隨著疫情解封後，國內旅遊人潮暴增，其中恆春半島等地，成為暑期熱門旅遊首選。然而，南北往返必經的屏鵝公路，經常在假日與旅遊...

「收穫那麼多」屏東原民收穫節9月5日千禧公園登場

2020屏東縣原住民族收穫節9月5日將在屏東市千禧公園熱鬧登場，屏東縣長潘孟安、立法委員伍麗華、排灣族族群委員古英勇等各...

開學日！屏東警方護童 跟著一起開學

「不只學生開學，警方為護童也跟著開學！」隨著暑期結束，今天高中以下各級學校正式開學，屏東警方也根據開學日，於縣內各小學、...

台東警91起大執法 嚴格取締汽機車不停讓行人等違規

台東縣警察局統計近3年來，轄內行人交通事故達135件，造成7人死亡及178人受傷，事故發生地點以道路路口居多，原因有直行...

影／新竹風箏捲女童 潘孟安：屏東風箏節不因噎廢食

屏東國際風箏今年第5年，預計在10、11月舉辦。昨天新竹市國際風箏節發生3歲女童遭「領航」風箏纏肚，加上瞬間陣風直捲上天...

「打狗」更名高雄百年 畫說台鐵與建築遺產展移師高雄

為讓更多民眾了解鐵路及台灣歷史建築，台鐵與力麗社會福利慈善事業基金會合辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，今起至11月30日...

美豬攻防 高雄藍營譏陳其邁：暖男變軟男

蔡政府開放美豬進口引發國人疑慮，國民黨高雄市議會黨團將提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市...

朋友都北漂 他們為何留在高雄？樂團現身說法！

土生土長的高雄樂團淺堤，由主唱依玲、吉他手紅茶、鼓手堂軒和貝斯手方博組成，今年邁入成團第五年，並於6月發行首張專輯《不完整的村莊》。關於專輯名稱，依玲表示創作時不斷回想起童年時期，經常注意到和自己「不一樣」的人，再加上自己從小就比較「怪」，更容易對如此差異產生共感。

影／開學日 潘孟安要求縣內校園開學防疫「不能怠慢」

今天是開學日，屏東縣長潘孟安一早7點20分到屏東市民和國小，了解學校開學後的各項防疫措施因應。潘孟安說，在開學前的校長會...

中小學開學！陳其邁到校園宣導防疫 做月餅推技職教育

中小學今天開學，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌、衛生局長黃志中與新聞局長董建宏，一大早到三民家商關心學生入學防疫工作，與...

熱門新聞

台灣米其林名廚江振誠 鼓勵年輕人遇低潮「逢低買進」

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

熱氣球嘉年華吸客逾120萬人次 今晚閉幕光雕風大未立球

淡海輕軌第一期藍海線完成初勘 3必要項目待改善

影／上萬隻家燕夜棲台東市區 多輛汽機車遭糞彈襲

甭冒死拍最美日落大道！最佳視角T點景觀台明年6月完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。