蔡英文未經立法院開放美豬牛 高市議員批談判犯大忌

蔡英文總統宣布明年元旦起，開放含瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。親民黨籍高市議員吳益政表示，執政黨抱持雙重標準，不該在野時用民粹方法面對問題。此外，蔡英文總統不該跳過立法院，直接用行政命令公布，這樣失去民意依歸當緩衝，在談判上犯大忌。

高市議會氣候變遷小組今天上午到梓官蚵仔寮海堤與永安溼地等地考察，高市議員吳益政、邱俊憲、陳麗珍等人參與。

針對政府開放美豬、美牛問題，吳益政表示，執政黨抱持雙重標準，台灣對美國依賴度高，要不要犧牲農業換取貿易，這是長期以來要面臨的問題，日本與大陸也一樣；在野時不要只事用民粹方法禁美豬，上台後，國際環境上面臨同樣問題，人民會用同一標準來要求，統獨與美豬問題都一樣，這是大家共同面對的問題，無論在野黨或執政黨，都要雙向溝通。

吳益政說，蔡英文不對的地方是直接跳過立法院，直接用行政命令公布。吳說，立法院是民意依靠與緩衝，若不過的話至少還有緩衝空間，若用行政命令公布，等於縮小國家面對強權的抵抗，這樣完全屈服美國壓力，弱化談判籌碼，在談判上犯大忌。