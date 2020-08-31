高市青年局輔導新創團隊 媒合資源打造創業沃土

為支持青年創業，打造高雄成為創業沃土，高雄市政府青年局針對包括以電玩陪打平台的「光速電競」、智慧科技農業系統等青創團隊協助對接媒合產業需求，逐步展現亮眼成果。

青年局針對青年創業團隊提供創業教練及產業顧問輔導，並協助對接媒合產業需求，積極促成高雄青創團隊與國內外產業進行商務、資金、行銷通路或產品研發等實質合作，逐步展現亮眼成果。

青年局長張以理今天表示，高市青年局積極協助新創團隊拓展業務及媒合資源，例如以電玩陪打平台的「光速電競」，目前已獲得新光金控新台幣1000萬的資金投資，未來也將持續媒合光速電競與中華電信、LINE等產業合作。

「光速電競」執行長邱振晉曾是上市公司的資訊專家，更是有20多年電玩經驗的資深玩家。他說，每次下班回家想要好好打場遊戲放鬆時，卻找不到同級數的隊友，進而興起開發玩家陪玩的平台創業計畫，平台每月活躍用戶超過3萬人，每月營業額已穩定達到百萬元規模。

邱振晉表示，目前除了積極擴大註冊用戶數量，也希望透過青年局協助，與國內外創投接洽尋找更多海外商機，持續保持市場的領先地位。

青年局支持輔導的另一團隊「歐亞新」創辦人Andrew Piggott是英國籍台灣女婿，具有數個英國大廠工業控制系統整合與維修的深厚研發技術。目前公司專注研發智慧科技農業系統，有別於市面上的水耕系統，為無水耕專業知識的族群打造使用環保材料、易安裝、易保養、低耗能、成效卓著且價格合理個人及產業用的IoT物聯網水耕系統。

高市青年局除提供設立公司等輔導協助外，也持續提供行銷、經營管理、財務輔導、市場資訊及資金的鏈結，目前「歐亞新」研發的水耕系統已吸引來自歐美日和中東廠商來台洽談合作。

高雄市青年局積極為青年創造機會、吸引新創團隊在高雄創業圓夢，有志創業或正在創業路上的青年，可以透過專線電話07-5821020分機2212，或透過「高雄青年創業諮詢網」www.kybhub.org填寫線上表單，隨時向青年局提出包括經營、市場、行銷、技術、法務、稅務、資金、人力資源等創業問題，讓青年局成為青年在創業道路上的好夥伴。